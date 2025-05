Volvo Cars mund t’i duhet deri në dy vjet për të zgjeruar prodhimin në SHBA për të shmangur tarifat, thotë CEO i kompanisë

Volvo Cars suedeze, e cila kontrollohet nga prodhuesi kinez i automjeteve Geely, do t’i duhen deri në dy vjet për të zgjeruar prodhimin e saj të makinave në SHBA në mënyrë që të shmangë tarifat e larta të importit.

Kështu, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi, tha të premten CEO, Hakan Samuelsson për të përditshmen Dagens Nyheter (DN).

Volvo Cars është një nga prodhuesit më të ekspozuar të automjeteve ndaj tarifave të automobilave të presidentit të SHBA-së, Donald Trump, pasi importon shumicën e modeleve të saj hibride dhe elektrike nga Evropa.

Samuelsson i tha DN se nuk do të ishte e qëndrueshme për kompaninë në afat të gjatë të shiste makina të prodhuara evropiane në Shtetet e Bashkuara me një tarifë prej 27.5% dhe se importimi nga fabrikat kineze të kompanisë ishte “i pamundur” duke pasur parasysh tarifat shumë më të larta të SHBA-së ndaj Kinës.

“Në afat të shkurtër, brenda një deri në dy vjet, do të bëhet fjalë për shitjen e makinave që kemi”, tha ai, duke shtuar se situata do të ushtronte presion mbi marzhet e fitimit, por edhe klientët do të duhet të paguajnë më shumë.

Samuelsson javën e kaluar tha se Volvo Cars po punonte drejt rritjes së prodhimit në SHBA si përgjigje ndaj tarifave.