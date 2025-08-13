Volvo do të prodhojë XC60 në SHBA për të shmangur tarifat e Trump

Volvo ka njoftuar se do të fillojë prodhimin e modelit XC60 në fabrikën e saj në Ridgeville, Karolina e Jugut, nga fundi i vitit 2026.

Ky hap synon të shmangë tarifat e vendosura nga presidenti Donald Trump mbi automjetet e importuara.

XC60 është aktualisht modeli i dytë më i shitur i markës në SHBA, duke përbërë mbi 33% të shitjeve.

Vetëm deri në qershor, janë shitur mbi 21,900 njësi, një rritje prej 22.9% krahasuar me një vit më parë.

Fabrika do të prodhojë versionet mild-hybrid dhe plug-in hybrid të modelit.

CEO i Volvo, Håkan Samuelsson, tha se ky vendim do të forcojë pozicionin e kompanisë në tregun amerikan.

Ai shtoi se kjo tregon angazhimin afatgjatë të Volvo në SHBA, ku këtë vit feston 70-vjetorin e pranisë së saj.

Presidenti i Volvo Cars Americas, Luis Rezende, theksoi se XC60 do të vijë më pranë familjeve amerikane, i ndërtuar nga punëtorë vendas.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI