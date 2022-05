Von der Leyen: Rusia është kërcënim i drejtpërdrejtë për rendin botëror – VIDEO

Deklaratën, von der Leyen e bëri të enjten para gazetarëve pas vizitës në Tokio ku u takua me kryeministrin japonez, Fumio Kishida, shkruan CNN.

“Rusia është sot kërcënimi më i drejtpërdrejtë për rendin botëror me një luftë barbare kundër Ukrainës, paktin e saj shqetësues me Kinën dhe thirrjen e tyre për marrëdhënie të reja dhe shumë arbitrare ndërkombëtare”, tha ajo.

Von der Leyen dhe presidenti i Këshillit të Europës Charles Michel, ndodhen në Tokio ku morrën pjesë në samitin e 28-të BE-Japoni, gjatë të cilit mbështetja për Ukrainën ishte në rendin e ditës.

Në përgjigje të pushtimit rus të Ukrainës, Japonia dhe Bashkimi Europian kanë vendosur një sërë sanksionesh kundër Rusisë, duke përfshirë ngrirjen e aseteve të presidentit Vladimir Putin dhe anëtarëve të familjes së tij.

🇪🇺🇯🇵 Not just partners, not just allies – true friends.

The EU and Japan are showing the power of democracies working together. pic.twitter.com/wzsl5fB9h3

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 12, 2022