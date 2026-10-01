Von der Leyen sot në Kosovë, pritet të takohet me Haxhiun e Kurtin

Pas qëndrimit në Shqipëri, presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, do ta vizitojë nesër, sot Kosovën, në kuadër të turneut të saj të gjashtë në Ballkanin Perëndimor.
Gjatë qëndrimit në Prishtinë, von der Leyen do të takohet me ushtruesen e detyrës së presidentes, Albulena Haxhiu, dhe kryeministrin Albin Kurti.
Sipas njoftimit për media, takimi von der Leyen-Haxhiu do të nisë nga ora 12:30 në Kabinetin e Presidentes.
Ndërkaq, në orën 13:00, kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, do ta presë në takim presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, në ndërtesën e Qeverisë.
Pas takimit do të mbahet konferencë për media.
Në fokus të vizitës do të jenë hapat e mëtejshëm në rrugën evropiane dhe procesi i integrimit gradual, i mbështetur edhe nga Plani i Rritjes për Ballkanin Perëndimor.
Pas vizitës në Kosovë, von der Leyen do të udhëtojë po më 1 tetor drejt Podgoricës, ndërsa turneu do të përmbyllet më 2 tetor në Shkup. Gjatë turneut ajo pritet të vizitojë edhe projekte të mbështetura financiarisht nga Bashkimi Evropian.
Gjatë vizitës së sotme në Shqipëri, presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka thënë se anëtarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian nuk e bën vetëm Shqipërinë më të fortë, por edhe vetë BE-në.
Në konferencën e përbashkët për media në Tiranë me kryeministrin Edi Rama, ajo ka përgëzuar Shqipërinë për përparimin në rrugën drejt BE-së, por ka theksuar se ka ende punë përpara dhe se nevojiten reforma të mëtejshme në të gjithë kapitujt e hapur.
Von der Leyen ka theksuar gjithashtu se lufta kundër korrupsionit është kyçe në rrugën e anëtarësimit në BE.