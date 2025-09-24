Vuçiq dhe Rubio bisedojnë për dialogun Kosovë–Serbi

Presidenti serb Aleksandar Vuçiq është takuar me Sekretarin e Shtetit të ShBA-së, Marco Rubio, gjatë vizitës së tij në Nju Jork.
Në njoftimin e lëshuar nga Departamenti i Shtetit, thuhet se ata kanë diskutuar për thellimin e partneritetit mes SHBA-së e Serbisë.
“Sekretari i Shtetit Marco Rubio u takua me Presidentin serb Aleksandar Vuçiq, me të cilin diskutuan thellimin e partneritetit midis Shteteve të Bashkuara dhe Serbisë, duke përfshirë edhe përmes një dialogu strategjik dypalësh dhe pjesëmarrjes së SHBA-së në EXPO 2027”, thuhet në njoftim.
Ndërsa Vuçiqi pas këtij takimi ka shkruar në rrjetet sociale se përveç bisedimeve për ekonominë e tregtinë, fokus ka pasur edhe në çështjen e dialogut me Kosovë-Serbi.
“Theksova se Serbia është e përkushtuar për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit, si parakusht për çdo përparim të mëtejshëm dhe një jetë më të mirë për të gjithë qytetarët, duke shprehur mirënjohje për rolin e SHBA-së në mbrojtjen e sigurisë së popullit serb në Kosovë dhe M., si dhe për kontributin e tyre në procesin e dialogut ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Njëkohësisht, e vlerësojmë mbështetjen e SHBA-së në rrugën tonë drejt anëtarësimit të plotë në Bashkimin Evropian, që është një nga objektivat strategjikë të vendit tonë”, ka shkruar ai.