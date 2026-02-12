Vuçiq vlerëson lidershipin e presidentit Erdogan dhe mbështet forcimin e bashkëpunimit dypalësh

Vuçiq tha se Türkiye është “një partner jashtëzakonisht i rëndësishëm për Serbinë,” duke theksuar peshën e saj politike, si dhe rolin në ekonomi, industrinë e mbrojtjes dhe teknologji.
Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, ka lavdëruar lidershipin e presidentit të Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, si dhe ka shprehur mbështetje për një bashkëpunim më të thellë ekonomik, politik dhe të sigurisë midis dy vendeve.
“Jam vërtet shumë i kënaqur që ndodhem këtu”, tha Vuçiq në Kompleksin Presidencial në Ankara gjatë një konference të përbashkët për media me Erdoğanin, duke i përshkruar bisedimet e tyre si “një dialog shumë të hapur dhe të sinqertë” midis dy miqve të vjetër që flasin “me respekt të madh për njëri-tjetrin”.
“Kur flas me ju, e bëj këtë me respektin më të madh, si për një lider të madh, jo vetëm të Türkiyes, por edhe të rajonit dhe në të vërtetë një lider me ndikim global”, tha Vuçiq, duke theksuar se çështjet e diskutuara dhe përfundimet e arritura ishin “shumë të rëndësishme”.
Vuçiq tha se Türkiye është “një partner jashtëzakonisht i rëndësishëm për Serbinë,” duke theksuar peshën e saj politike, si dhe rolin në ekonomi, industrinë e mbrojtjes dhe teknologji.
Ai theksoi se kompanitë turke po investojnë në pjesë të ndryshme të Serbisë, veçanërisht në rajonet më pak të zhvilluara jugore, duke krijuar “mundësi shumë të rëndësishme punësimi.”
Presidenti serb gjithashtu iu referua projekteve madhore infrastrukturore që përfshijnë institucione publike turke dhe kompani private, përfshirë zhvillimet rrugore dhe hekurudhore, si dhe shprehu shpresën që vizita e ardhshme e presidentit Erdoğan në Serbi të jetë më e madhja ndonjëherë, me “marrëveshje shumë të rëndësishme” për t’u nënshkruar.
“E mbështes fuqishëm nismën e presidentit Erdoğan për Platformën e Paqes në Ballkan”, tha Vuçiq, duke shtuar se bashkëpunimi rajonal është “jashtëzakonisht i rëndësishëm”.