WhatsApp po teston një aplikacion shoqërues për Apple Watch

WhatsApp ka filluar testimin e një aplikacioni shoqërues për Apple Watch.
Aplikacioni mbështet leximin e mesazheve në WhatsApp, dërgimin e përgjigjeve, dërgimin e reagimeve ndaj mesazheve, ndarjen e mesazheve zanore dhe më shumë, pa pasur nevojë të hapni aplikacionin në një pajisje tjetër.
Megjithatë, vlen të përmendet se Apple Watch duhet të jetë i lidhur me një iPhone me WhatsApp të instaluar që përdoruesit të jenë në gjendje t’i bëjnë të gjitha këto, pasi ky është në fakt një aplikacion shoqërues, jo një aplikacion i pavarur.
Përdoruesit shpresojnë që përditësimet e ardhshme të aplikacionit shoqërues do të ofrojnë një përvojë më të pasur.
Aplikacioni shoqërues është i disponueshëm nëpërmjet TestFlight pas instalimit të versionit beta 25.32.10.71 të WhatsApp për iOS, megjithatë, nuk është e qartë se kur do të jetë i disponueshëm publikisht për të gjithë përdoruesit nëpërmjet App Store.
Nuk ka asnjë informacion se kur mund të ndodhë një lansim publik.