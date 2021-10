Windows 11 e disponueshme për shkarkim

Windows 11 sjell një ndërfaqe të re përdoruesi, një menu të ridizajnuar start, një Microsoft Store të rimodeluar, Wdigets, integrim të Microsoft Teams e shumë të tjera.

Windows 11 tashmë është zyrtarisht e disponueshme për tu shkarkuar. Nëse keni blerë një kompjuter Windows 10 së fundi, do të thotë se ju mund ta shkarkoni Windows 11 falas.

Për të tjerët lançimi i Windows 11-ës do të jetë gradual. Microsoft thotë se kompjuterët ekzistues me Windows 10 dhe që përmbushin kriteret e Windows 11 do të marrin përditësimin përmes Windows Update.

Pajisjet e para Surface debutojnë gjithashtu sot më 5 Tetor dhe me Windows 11 të instaluar. Asus, Lenovo, HP, Dell dhe Samsung do të lançojnë pajisjet e para Windows 11 së shpejti. /PCWorld Albanian