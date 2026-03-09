Witkoff dhe Kushner të martën në Izrael: Bisedime për luftën me Iranin

I dërguari special i Presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, Steve Witkoff dhe dhëndri i Trump, Jared Kushner, pritet të zhvillojnë të martën një vizitë në Izrael.
Fokusi do të jetë për bisedimet mbi luftën midis Izraelit dhe Iranit, ndërkohë që mosmarrëveshjet midis Uashingtonit dhe Tel Avivit kanë lindur për shkak të sulmeve izraelite ndaj infrastrukturës së naftës së Iranit, raportojnë mediat e huaja.
Duke cituar një zyrtar të lartë amerikan, televizioni “Channel 12” deklaron se vizita e planifikuar vjen pas mosmarrëveshjeve midis SHBA-së dhe Izraelit në lidhje me sulmet e djeshme izraelite ndaj objekteve iraniane të naftës.
Një zyrtar i lartë i sigurisë amerikane gjithashtu tha se Izraeli e kishte njoftuar Uashingtonin paraprakisht për planet për të synuar infrastrukturën e naftës, por nuk kishte treguar se sulmet do të ishin kaq shtrirje të gjerë.