X Social Media padit në gjykatë X, ish rrjetin social Twitter

X Social Media (XS) thotë se rrjeti social X i Elon Musk ka përdorur markën e saj të cilën e posedon që prej 2016-ës. XSM pretendon se ka pësuar humbje financiare që prej ribrandimit të Twitter në X.

Ndërsa pritej që të ndodhte, një kompani ka paditur në një gjykatë federale kompaninë X Corp të Elon Musk për riemërtimin e Twitter.

Kompania në fjalë është X Social Media LLC, një agjenci reklamimi nga Florida që pretendon se X Corp ka shkelur ligjin e Floridës për shkak të konkurrencës së pandershme dhe përdorimin e padrejtë të markës.

Nëse kompania në fjalë do të arrijë të fitojë diçka mbetet për tu parë, por ekspertët thonë se do të jetë e vështirë të ndërtohet një rast apo të mbështetet një pretendim për çdo shërbim me brendin X pavarësisht nëse është kompani e Elon Musk apo X Social Media në këtë rast.