Xhamia historike e Xhumasë në Karabak rihapet për adhurim pas përfundimit të pushtimit armen

Xhamia historike e Xhumasë në Karabak u restaurua dhe u rihap për adhurim këtë vit pasi rajoni u çlirua nga pushtimi armen, raporton Anadolu.
E vendosur në Agdam, në rajonin e Karabakut të Azerbajxhanit, i cili u pushtua nga armenët në vitin 1992, Xhamia e Xhumasë u shkatërrua ndërsa minaret e saj u përdorën si “kulla vëzhgimi”.
Pas pushtimit, ushtria azere çliroi rajonin pesë vjet më parë. Xhamia 157-vjeçare, e restauruar në gjendjen e saj origjinale, u rihap këtë vit për vizitorët dhe besimtarët.
Ciceroni Eldar Karimov për Anadolu tha se xhamia u ndërtua në vitin 1868 nga arkitekti azerbajxhanas, Kerbelayi Sefihan Karabagi.
Duke përshkruar pushtimin e rajonit dhe xhamisë, Karimov tha: “Rajoni dhe xhamia jonë u pushtuan në vitet 1992-1993. Në vitin 2020, ushtria jonë e lavdishme çliroi Karabakun dhe Agdamin ndërsa xhamia jonë u restaurua pas vitit 2020”.