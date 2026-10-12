Xhamia historike Hamza Bey në Selanik rihapet pas 37 vitesh

Monumenti i shekullit XV, një dëshmi e rëndësishme e trashëgimisë osmane në Greqinë veriore, është restauruar pas gati dy vjetësh punime dhe do të shërbejë si hapësirë për ekspozita dhe veprimtari kulturore.
Xhamia historike Hamza Bey në Selanik të Greqisë është rihapur për publikun më 11 tetor 2026, pas një periudhe të gjatë mbylljeje dhe një procesi restaurimi që zgjati më pak se dy vjet. E njohur edhe me emrin “Alkazar”, ndërtesa përbën një nga monumentet e rëndësishme të periudhës osmane në qytet.
E ndërtuar në vitin 1467, xhamia ka kaluar nëpër periudha të ndryshme përdorimi gjatë historisë së saj. Për dekada, në oborrin e saj funksionoi kinemaja “Alkazar”, e cila u bë pjesë e jetës kulturore të Selanikut. Rihapja e monumentit pas 37 vitesh i jep atij një rol të ri në jetën publike dhe kulturore të qytetit.
Punimet restauruese nisën në maj të vitit 2024 dhe u përfunduan në më pak se dy vjet, me financim nga Fondi i Rimëkëmbjes dhe Qëndrueshmërisë i Greqisë. Ndërhyrjet synuan ruajtjen e ndërtesës historike dhe të vlerave të saj arkitekturore, si dhe krijimin e kushteve për rikthimin e saj në përdorim publik.
Pas restaurimit, monumenti do të funksionojë si hapësirë ekspozitash, në kuadër të bashkëpunimit ndërmjet Eforatit të Antikiteteve të Selanikut dhe organizatës muzeale MOMus. Kështu, ndërtesa do të shërbejë si një pikë e re për veprimtari kulturore dhe për promovimin e trashëgimisë historike të qytetit.
Xhamia Hamza Bey është nën mbrojtjen si monument historik dhe arkeologjik që nga viti 1926. Rihapja e saj shënon një hap të rëndësishëm në ruajtjen e trashëgimisë osmane në Selanik, duke i dhënë objektit një funksion bashkëkohor, pa shkëputur lidhjen me historinë e saj. /islamgjakova