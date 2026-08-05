Xhamia, vend ku shpirti qetësohet…

Në xhami, zhurma e botës mbetet jashtë, ndërsa zemra gjen rrugën drejt Krijuesit. Çdo hap në këtë hapësirë është ftesë për qetësi, çdo ajet i lexuar është dritë për shpirtin, e çdo sexhde është çast përulësie, falënderimi dhe afrimi me Allahun.
Xhamia nuk është vetëm një ndërtesë e bukur; ajo është strehë e besimit, vend ku shpirti qetësohet, lutjet ngrihen me sinqeritet dhe zemrat bashkohen në adhurim.
📸 Xhamia e Larme në Tetovë – një nga perlat më të çmuara të arkitekturës islame osmane në Ballkan, ku bukuria artistike dhe madhështia shpirtërore ndërthuren në mënyrë të përkryer.
Ramadan Shkodra