Ballina Artikuj Rehatia e tepërt prodhon paaftësi

Rehatia e tepërt prodhon paaftësi

Hoxhë Halil Avdulli

Përpjekja dhe lodhja për t’i përmbushur nevojat nuk janë fatkeqësi, por mirësi. Ato janë rregull i jetës.
Por ne jemi brezi që po bëjmë të kundërtën. Po u sigurojmë fëmijëve tanë çdo lloj komoditeti, deri në atë pikë sa po ua heqim nevojën për t’u përpjekur.
Fëmija që rritet me bindjen se çdo dëshirë i plotësohet pa bërë asnjë përpjekje, ka gjasa të bëhet një bashkëshort ose bashkëshorte e papërgjegjshme dhe një punonjës dembel.
Rehatia e tepërt prodhon paaftësi.
Prandaj, mbillni më shumë seriozitet dhe përgjegjësi në edukimin e fëmijëve tuaj. Sepse karakteri nuk formohet vetëm nga dashuria, por edhe nga përpjekja, durimi dhe përgjegjësia.

Hoxhë Halil Avdulli

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram