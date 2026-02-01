Xhudistja Muminoviq e fiton të bronztën në Sofje

Xhudistja Erza Muminoviq e ka fituar medaljen e bronztë në “Sofia European Open 2026”.
Mumunoviq për medaljen e bronztë e mposhti me Yuko, Ulbusin Khakimovan nga Uzbekistani.
Në xhiron e parë Erza ishte e lirë, në të dytën ajo mposhti me Yuko, Anais Perrotin nga Franca. Në çerekfinale mposhti me Ippon, Fotimakhon Tursunboevan nga Uzbekistani, kurse në gjysmëfinale ajo humbi me Ippon nga Laziza Haydarova nga Uzbekistani.
Për medalje të bronzta në kategorinë deri 52 kilogramë luftojnë Fationa Kasapi e Laurinë Gashi. Ndërsa deri në 57 kg, edhe Flaka Loxha është në garë për të bronztën.
Ndërkohë edhe Shpati Zekaj deri 100 kilogramë është po ashtu në garë për ta fituar medaljen e bronztë.