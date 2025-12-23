YouTube do t’u mundësojë krijuesve të krijojnë videolojëra duke përdorur Gemini 3

Google mban qëndrimin se inteligjenca artificiale është diçka që njerëzit kanë nevojë dhe dëshirojnë më shumë në jetën e tyre, dhe hapi i fundit vjen nga YouTube Gaming, i cili ka njoftuar një version beta të hapur për projektin e quajtur Playables Builder.
Ky projekt u mundëson krijuesve të zgjedhur të YouTube të përdorin “prototipin e një aplikacioni web të ndërtuar me Gemini 3” për të krijuar videolojëra të shkurtra, pa pasur nevojë për kodim.
YouTube testoi shtimin e lojërave të vogla në platformat e tij desktop dhe mobile që në vitin 2023, dhe më pas, vitin e kaluar, shtoi mundësinë për lojë me shumë lojtarë në Playables.
Duke qenë se inteligjenca artificiale po shfaqet në të gjitha shërbimet në pronësi të Google, këto lajme nuk duhet të jenë befasi.
Kjo tingëllon ngjashëm me projektet Disco dhe GenTabs, të cilat Google Labs i ka njoftuar së fundmi. Ato ofrojnë një shtresë inteligjence artificiale për shfletimin e webit; përdoruesi jep një kërkesë me gjuhë të natyrshme dhe merr një “widget” interaktiv që bën atë që kërkoi.
Këto mjete kanë disa përdorime praktike për kërkime, ku qëllimi është të bashkohen të gjitha të dhënat që përdoruesi kërkon në një ndërfaqe të menaxhueshme dhe të lehtë për t’u lexuar.
Megjithatë, disa ekspertë janë skeptikë lidhur me efikasitetin e këtij qasjeje në zhvillimin e videolojërave. Ata thonë se, edhe pse inteligjenca artificiale mund të ndihmojë në krijimin e lojërave pa njohuri teknike, kjo nuk garanton një përvojë të këndshme loje për lojtarët.