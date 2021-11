YouTube fsheh numrin e ‘dislike’, po cila është arsyeja?

Ndryshimi është shtuar në një masë të madhe për të reduktuar “sulmet e mospëlqimit”, ku grupe njerëzish punojnë së bashku për të tentuar rritjen e numrit të mospëlqimeve sa më shumë që të jetë e mundur.

Butoni “dislike” u lançua si një përpjekje për të bërë pikërisht atë që tingëllon: t’u japi njerëzve mundësinë për të dhënë feedback për videot që ata mendojnë se ishin të këqija.

Dhe shpesh e bënte këtë në mënyra spektakolare, si për shembull kur YouTube lançoi videon e tij “Rewind” u bë videoja më e papëlqyer ndonjëherë.

Por faqja tha gjithashtu se butoni dislike po përdorej për të ngacmuar krijues të veçantë.

Tani YouTube do ta mbajë këtë ndryshim eksperimental dhe mesa duket testi tregoi se heqja e numrit të ‘dislike’ zvogëloi “sulmin e mospëlqimit” si dhe tregoi se priret të ndodhë më shumë në kanale më të vogla.

Vetë butoni i mospëlqimit nuk do të hiqet dhe do të vazhdojë të futet në algoritmin e rekomandimeve të YouTube. Krijuesit do të mund të shohin se sa mospëlqime kanë marrë videot e tyre, privatisht, në mjetet që YouTube ofron.

YouTube vuri në dukje se disa përdorues kishin thënë se përdornin numërimin e mospëlqimit për të vendosur nëse do të shikonin ose jo një video. “Ne e dimë që ju mund të mos jeni dakord me këtë vendim, por ne besojmë se kjo është gjëja e duhur për të bërë për platformën,” tha YouTube.

Ndryshimi tashmë po shpërndahet gradualisht.