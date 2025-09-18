YouTube shton sinkronizimin për të gjithë

Platforma amerikane YouTube ka lansuar një veçori për të shtuar zëra në video, në mënyrë që miliona krijues përmbajtjeje të mund të arrijnë tani një audiencë më të gjerë.
Prezantimi gradual i veçorisë në të gjithë botën, e cila u lansua pas një projekti pilot dyvjeçar, pritet në javët e ardhshme, raporton Tech Crunch.
Dy vjet më parë, vetëm krijues të zgjedhur, përfshirë kuzhinierin e njohur Jamie Oliver dhe promovuesin e shkencës Marc Rober, mund ta përdornin këtë opsion.
Fillimisht, krijuesit duhej të përdornin shërbime të palëve të treta për të sinkronizuar, derisa YouTube prezantoi një mjet sinkronizimi automatik të bazuar në inteligjencën artificiale bazuar në teknologjinë Google Gemini, e cila imiton tonin dhe emocionet e krijuesit.
Mesatarisht, krijuesit që shtuan këngë në gjuhë të shumta, panë një rritje të shikueshmërisë prej më shumë se 25 përqind jashtë gjuhës kryesore të videos.
Kanali në YouTube i Jamie Oliver madje trefishoi numrin e shikimeve pas prezantimit të këtij opsioni.