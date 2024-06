Zakonet që zbulojnë se po jetoni me shumë ankth

Ankthi është ajo ndjenjë shqetësimi ose ankthi që ne të gjithë mund të ndiejmë në një moment të jetës sonë. Megjithatë, ai bëhet invalid kur është kronik. Ankthi mund të shfaqet në mënyra të ndryshme në çdo kohë. Disa njerëz që vuajnë nga kjo nuk e dinë se çfarë po kalojnë në të vërtetë dhe shumë e ngatërrojnë atë me depresionin ose sëmundje të tjera mendore, kur thjesht nuk është kështu. Këtu janë zakonet e zakonshme të dikujt që jeton me ankth të vazhdueshëm.

Ankthi i performancës – Nëse keni ankth të performancës, shumicën e kohës, njerëzit nuk do ta vënë re atë. Edhe kur zemra juaj rreh shumë fort, fytyra juaj duket e qetë. Dikush ka shtuar një detyrë shtesë në listën tuaj të detyrave në dukje të pafundme, dhe ju buzëqeshni dhe pranoni pa u ankuar dhe mbani ndjenjat tuaja brenda. Një ndjenjë e vazhdueshme shqetësimi. Është panik, stres, shqetësim. Është rraskapitëse, por ju gjithmonë gjeni një mënyrë për të punuar edhe me ato ndjenja negative.

Gjumi i vështirë – Ankthi nuk largohet gjatë ditës dhe edhe nëse dëshironi të jeni një person i shkujdesur për 12 orë, ankthi kthehet kur përpiqeni të flini. Sipas Dr. Carla Marie Manly, psikologe klinike, kur e përvetësoni ankthin dhe ndiheni mirë gjatë ditës, ai mund të shfaqet në formën e çrregullimeve të gjumit (vështirësi për të fjetur, ose zgjim natën ose keni probleme për të fjetur përsëri).

Dhimbje fizike – Ankthi jo vetëm që ndikon në shëndetin tuaj mendor, por gjithashtu mund të ndikojë në shëndetin tuaj fizik. Ajo manifestohet gjithmonë në mënyra të ndryshme. Sipas Dr. Sanam Hafeez, psikologe, dhimbja e vazhdueshme fizike është shenjë e nivelit të lartë të ankthit. Këto janë zakonisht dhimbje në qafë, shpatulla apo edhe një nyje e vazhdueshme në stomak.

Mos qenët në gjendje të qetësoheni – Mund të jetë e vështirë të përqendroheni në shëndetin tuaj kur keni kaq shumë çështje të tjera në mendje. Sipas Dr. Manly, ankthi i vazhdueshëm mund ta pengojë një person të relaksohet dhe të lërë të shkojë. Qoftë për të qëndruar i zënë me punë, punët e shtëpisë apo ushtrime fizike, ankthi i vazhdueshëm rezulton në një paaftësi për t’u çlodhur.

Ngarkesa e madhe – Edhe nëse është në interesin tuaj më të mirë të ngadalësoni, ju po bëni të kundërtën. Ju merrni më shumë punë sepse mendoni se qëndrimi i zënë po ju shpërqendron dhe nuk doni t’i zhgënjeheni njerëzit. Edhe nëse nuk ka lidhje me punën, do të gjeni një shpërqendrim për të mbajtur mendjen tuaj të zënë. Nuk ju pëlqen të qëndroni vetëm me mendimet tuaja për një kohë të gjatë. Ju dëshironi t’i bëni të gjithë të lumtur dhe miqtë dhe familja juaj janë krenarë për ju. Sidoqoftë, pa marrë parasysh sa arritje keni, nuk mund të argëtoheni kurrë.

Perfeksionimi – Një tjetër shenjë e çrregullimit të ankthit është të jesh gjithmonë në kërkim të përsosmërisë. Sipas Dr. Manly, ankthi mund të çojë në kërkimin e përsosmërisë, qoftë në punë, në marrëdhëniet personale apo edhe pritshmëri joreale për pamjen fizike.

Zaknet e këqija – Ndoshta keni zhvilluar zakone të këqija që ju ndihmojnë të përballoni ankthin. Mund të kafshoni thonjtë ose të gërvishtni lëkurën. Mund të tërhiqni flokët ose vetullat. Për të ndihmuar në korrigjimin e kësaj, mund të shtriheni ose të provoni frymëmarrje të thella.

Izolimi – Ju ndonjëherë ndiheni të izoluar nga të tjerët për shkak të frikës suaj. Miqtë tuaj nuk e kuptojnë pse gjërat normale janë të vështira për ju, pse largoheni herët nga festat ose pse nuk mund të pranoni një kompliment. Kështu që ju mbani ndjenjat tuaja për veten tuaj, gjë që vetëm i bën gjërat edhe më keq. Kjo mund të çojë në vetminë e brendshme.

Kritikoni shumë veten – Ju jeni të ashpër me veten tuaj, madje edhe më të vështirë se shumica e njerëzve. Ju fajësoni veten për të gjitha gabimet tuaja, madje edhe më të voglat. Ju nuk dini si ta ngushëlloni veten ose mbani mend se gabimet janë njerëzore dhe gjithçka do të jetë mirë. Në vend të kësaj, truri juaj vazhdimisht ju qorton çdo ditë.

Për kolegët, miqtë dhe familjen tuaj, jeta juaj mund të duket normale. Megjithatë, pavarësisht se sa jeta juaj është si ajo e të tjerëve, ju vazhdimisht keni frikë nga ajo që mund të humbni dhe nuk jeni kurrë në gjendje të përfitoni vërtet nga ajo që keni.