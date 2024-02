Zbulimi tronditës i shkencëtarëve për shishet plastike të ujit

Në një zbulim befasues, shkencëtarët nga universitetet e Kolumbisë dhe Rutgers kanë hedhur dritë mbi praninë alarmante të nanoplastikës në ujin në shishe.

Ky studim novator, i botuar në Proceedings of the National Academy of Sciences, zbuloi shtrirjen e këtij shqetësimi të mundshëm shëndetësor, duke ngritur pyetje në lidhje me sigurinë e ujit të pijshëm në shishe.

Prej vitesh, ka pasur shqetësime në rritje për praninë e grimcave plastike, të njohura si mikroplastikë, në ujin në shishe. Hulumtimet e mëparshme janë fokusuar kryesisht në mikroplastikë.

Për të kryer hulumtimin e tyre, shkencëtarët analizuan mostra nga tre marka të zakonshme të ujit në shishe, secila e blerë në një dyqan Ëalmart. Duke përdorur një mikroskop të pajisur me lazer të dyfishtë, ata zbuluan grimca nanoplastike në këto mostra. Gjetjet tronditëse zbuluan se nivelet e nanoplastikës varionin nga 110,000 deri në 400,000 grimca për litër ujë në shishe. Mesatarisht, një litër ujë në shishe përmban rreth 240,000 grimca nanoplastike, një numër mbresëlënës që tejkalon përqendrimet mikroplastike deri në 10 herë. Vlen të theksohet se studimi nuk zbulon markat specifike të ujit në shishe që morën pjesë në anketë. Megjithatë, sugjeron se një pjesë e konsiderueshme e këtyre grimcave plastike mund të vijnë nga vetë shishet dhe filtrat e membranës me osmozë të kundërt që përdoren për të bllokuar ndotësit e tjerë.

Implikimet e këtyre gjetjeve për nanoplastikët janë shqetësuese, veçanërisht duke pasur parasysh konsumin e kudondodhur të ujit në shishe. Njerëzit tashmë janë të ekspozuar ndaj mikroplastikës përmes ajrit që thithim, ujit që pimë dhe ushqimit që hamë. Ndërsa trupi i njeriut eliminon natyrshëm shumicën e mikroplastikës, studimi ngre shqetësime në lidhje me rreziqet e mundshme që lidhen me ekspozimin ndaj nanoplastikës.

“Nanoplastika mendohet të jetë më toksike, pasi madhësia e tyre më e vogël i bën ato shumë më të ndjeshme, në krahasim me mikroplastikët, për të hyrë në trupin e njeriut”, theksojnë studiuesit në studimin e tyre. Megjithatë, është jetike të theksohet se nevojiten kërkime të mëtejshme për të përcaktuar rreziqet e vërteta shëndetësore që lidhen me gëlltitjen e nanoplastikës.