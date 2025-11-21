Zbulohen detaje për syzet Galaxy të Samsungut përpara prezantimit të përfolur në vitin 2026

Samsung zbuloi kufjet Galaxy XR muajin e kaluar, dhe produkti i saj i ardhshëm në seri do të jetë një palë syze, sipas shumë thashethemeve të mëparshme.
Çifti i parë i syzeve XR tani është identifikuar si me numrin e modelit SM-O200P.
“O” në atë numër modeli konfirmon se nuk po flasim vetëm për një kufje tjetër, pasi numri i modelit të Galaxy XR ka “I” në vend të “O”.
Syzet e para XR të Samsungut mund të jenë të ngjashme me syzet Ray-Ban të Metës, dhe në fakt thashethemet e kaluara thanë se kompania koreane do të lansonte një palë pa ekran fillimisht, në vitin 2026, pastaj të pasuara nga një palë me ekran në vitin 2027.
Çifti i parë i syzeve thuhet se ka lente Transitions, që do të thotë se ato errësohen automatikisht kur ekspozohen ndaj rrezeve të diellit dhe bëhen transparente kur janë brenda.
Transitions është një markë e regjistruar tregtare e EssilorLuxottica, prodhuesi i Ray-Ban dhe shumë markave të tjera, kështu që do të jetë interesante të shohim nëse Samsung do t’i përdorë edhe këto lente, si Meta, apo thjesht ato fotokromike si Transitions.
Ashtu si syzet Ray-Ban të Meta, edhe ato të Samsung do të kenë një kamera, Wi-Fi dhe Bluetooth. Por ato shtojnë një lidhje të dhënash celulare që syzeve Meta u mungon.
Samsung tashmë e ka regjistruar emrin Galaxy Glasses, kështu që ekziston një mundësi e madhe që këto të quhen kështu.
Glasses Galaxy patjetër do të lançohen në SHBA, dhe sigurisht edhe në tregje të tjera, por ato nuk janë zbuluar ende.