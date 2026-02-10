Zbulohen detaje të reja rreth telefonit inteligjent të Trumpit

Telefoni inteligjent i njohur i presidentit amerikan Donald Trump ka bërë rikthimin e tij madhështor, këtë herë me specifikime të reja dhe një çmim më të lartë.
Në një intervistë të re me The Verge, drejtuesit e Trump Mobile, Don Hendrickson dhe Eric Thomas, zbuluan informacione të reja rreth pajisjes për herë të parë që nga viti i kaluar.
Në intervistë, Hendrickson dhe Thomas zbuluan se ekrani i telefonit do të jetë rreth 17 centimetra në madhësi me një çipset Qualcomm Snapdragon seri 7, 512 GB memorie të integruar (me memorie të zgjerueshme nëpërmjet kartave SD) dhe një bateri 5,000 mAh.
Ata gjithashtu pohuan se kamera selfie dhe kamera kryesore e pasme janë të dyja lente 50MP, dhe The Verge spekuloi se mund të ketë edhe një lente ultra të gjerë dhe telefoto në pjesën e pasme.
Ka disa lajme të mira dhe të këqija për këdo që dëshiron të ketë një T1 në duart e veta në të ardhmen e afërt.
Lajmi i mirë është se Hendrickson dhe Thomas pohojnë se mund të fillojë dërgesa te blerësit e hershëm deri në pranverë.
Lajmi i keq është se çmimi i listuar prej 499 dollarësh për pajisjen me sa duket është vetëm për ata që e përdorin herët, dhe blerësit e mëvonshëm do të duhet të paguajnë një çmim më të lartë të papërcaktuar.
Plus, dy drejtuesit konfirmuan në këtë intervistë se telefoni nuk do të prodhohet në Shtetet e Bashkuara.
Duhet theksuar se të gjitha këto detaje duhen marrë me një farë skepticizmi, duke pasur parasysh precedentët historikë.
T1 duhej të lansohej gjashtë muaj më parë, por që atëherë ka qenë kryesisht i heshtur, me sa duket sepse telefoni i treguar për The Verge nuk duket aspak si ai i reklamuar në faqen e tyre të internetit vitin e kaluar.
Dizajni, specifikimet dhe çmimi i tij kanë ndryshuar që nga data e tij origjinale e lansimit.