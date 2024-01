Zbulohet një tunel sekret nën një sinagogë në New York

Më shumë se 10 hebrenj ortodoks Hasidic janë arrestuar pas përleshjeve që shpërthyen në një sinagogë historike në New York të SHBA-së, raportuan mediat lokale të martën, transmeton Anadolu.

Departamenti i Policisë në New York (NYPD) zbuloi një tunel të ndërtuar në mënyrë të paligjshme nën selinë botërore Chabad-Lubavitch në rrugën 770 Parkway Lindore në Crown Heights, Brooklyn.

Videot që qarkullonin në X tregonin anëtarët e sinagogës që dilnin nga tuneli, me një përleshje që pasoi ndërsa ata i rezistuan policisë.

Në tunel janë gjetur edhe dyshekë. Pasi motivet e gërmimit të tunelit janë të paqarta, policia ka nisur hetimet.

Zëdhënësi i Chabad Lubavitch, Motti Seligson tha në X kohë më parë se “një grup studentësh ekstremistë” depërtuan nëpër disa mure në pronat ngjitur me sinagogën për t’u siguruar atyre “qasje të paautorizuar”.

At least 10 members of a New York City synagogue were arrested following a scuffle with the NYPD after they refused to allow what appears to be a secret tunnel under the synagogue to be sealed off, according to local sources.

Videos circulating on X showed the synagogue members… pic.twitter.com/62U0EUNkty

