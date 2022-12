​Zbuloni pasojat e rrezikshme të mungesës së vitaminës K në organizëm

Ashtu si vitaminat e tjera D, E dhe B12, K është po aq e rëndësishme. Është thelbësore për koagulimin optimal të gjakut dhe parandalimin e gjakderdhjes së tepërt. Ndryshe nga shumë vitamina të tjera, vitamina K nuk do të përdoret zakonisht si një shtesë diete. Vitamina K është një grup vitaminash në perimet jeshile. Vitaminat K1 (phytonadione) dhe K2 (menaquinone) janë zakonisht të disponueshme në formën e suplementeve. Mungesa e kësaj lënde ushqyese jetike mund të çojë në shumë probleme shëndetësore.

Çfarë do të ndodhë nëse nuk përfshini mjaftueshëm vitaminë K në dietën tuaj?

Një ilaç natyral për ngjizjen e gjakut, vitamina K ka një gamë të gjerë përfitimesh shëndetësore. Roli thelbësor i vitaminës K është për shërimin e plagëve. Për më tepër, përdoret gjithashtu në parandalimin e çrregullimeve të gjakderdhjes tek të porsalindurit që shfaqin sëmundje hemorragjike të shkaktuara nga mungesa e vitaminës K.

Vitamina K është gjithashtu e nevojshme për promovimin e shëndetit të kockave. Së bashku me vitaminën D, vitamina K ndihmon në veprimin lidhës të kalciumit të nevojshëm për funksionimin e shëndetshëm të kockave dhe mishrave të dhëmbëve. Ai forcon strukturën skeletore, rrit densitetin e kockave dhe zvogëlon shanset për fraktura kur bëhet fjalë për gratë e moshuara. Gjithashtu ndihmon me sukses me osteoporozën dhe humbjen e kockave. Sipas studimeve, kjo vitaminë parandalon mineralizimin në muret e arterieve dhe mban nën kontroll presionin e gjakut duke lejuar kështu zemrën të pompojë gjakun pa probleme në të gjithë trupin duke përmirësuar shëndetin e zemrës.

Për më tepër, është i nevojshëm edhe për shëndetin e dhëmbëve. Aktivizon prodhimin e osteokalcinës e cila është e nevojshme për rritjen e dentinës së re (indeve të kalcifikuara poshtë smaltit të dhëmbëve). Gjithashtu i bën dhëmbët të fortë që nga rrënja dhe parandalon humbjen ose prishjen. Sipas provave të disponueshme, vitamina K është e nevojshme për të përmirësuar kujtesën edhe te të moshuarit. Përdoret për të menaxhuar kruajtjen të përjetuar për shkak të cirrozës biliare, dhe gjithashtu ka qenë i njohur për reduktimin e kolesterolit në gjak tek njerëzit në dializë.

Pasojat e mungesës së vitaminës K: Burimet ushqimore të kësaj lënde ushqyese jetike

Vitamina K është thelbësore për një shumëllojshmëri të gjerë të funksioneve të trupit. Çfarë do të ndodhë nëse nuk merrni mjaftueshëm nga kjo lëndë ushqyese?

Nivelet e ulëta të vitaminës K mund të rrisin shanset për gjakderdhje të pakontrolluar. Ndërsa mangësitë e vitaminës K shihen rrallë tek të rriturit, ato janë shumë të zakonshme tek foshnjat e porsalindura. Një injeksion i vetëm i vitaminës K për të sapolindurit mund të jetë i dobishëm. Vitamina K përdoret gjithashtu për të trajtuar mbidozën e holluesit të gjakut Coumadin. Mungesa e kësaj vitamine nënkupton lehtësimin e mavijosjeve, mpiksjen e vogël të gjakut nën thonjtë e tyre, gjakderdhjen nga zona ku hiqet kordoni i kërthizës, gjakderdhje në lëkurë, hundë dhe traktin gastrointestinal dhe gjakderdhje të papritur në tru, e cila është fatale.

Ushqimet që përmbajnë nivele të larta të vitaminës K

Ushqimet që janë burime të mira të vitaminës K përfshijnë spinaqin, asparagun, brokolin, bishtajore si sojë, vezë, luleshtrydhe, bamje, lakër, kumbulla të thata, majdanoz, sojë, kungull, kivi, avokado, boronica, majdanoz, marule, lulelakër, djathë, qumësht , dhe kos.