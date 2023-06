Zelensky: Jemi gati për kundërsulmin

Ukraina është e gatshme të nisë kundërsulmimin e saj të pritshëm, tha sot presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky në një intervistë për “The Wall Street Journal”.

“Ne besojmë fuqishëm se do të jemi të suksesshëm”, tha lideri ukrainas nga Odesa.

Zelensky pranoi epërsinë ajrore ruse dhe mungesën e mbrojtjes nga ky kërcënim.

“Kjo do të thotë se një numër i madh ushtarësh do të vdesin në operacion”, shtoi ai.

“Nuk e di se sa kohë do të zgjasë. Por, ne do ta nisim ofensivën dhe jemi gati”, theksoi ai, duke shtuar se Kievi do të donte të kishte më shumë armë nga Perëndimi për aksionin e ardhshëm.

“Forcat tokësore ukrainase janë më të forta dhe më të motivuara se trupat ruse, por nëse Ukraina nuk është në gjendje t’i rezistojë Rusisë, ajo do të shkojë më tej”, tha Zelensky.

Zelensky gjithashtu shprehu shqetësimin se çdo ndryshim në administratën amerikane mund të ndikojë në ndihmën.

“Në një situatë si kjo, kur ka mbështetje, ekziston frika nga ndryshimi”, tha ai.

“Dhe për të qenë i sinqertë, kur bëhet fjalë për ndryshimin e administrimit, ndihem si çdo person tjetër, ju dëshironi një ndryshim për mirë, por mund të ndodhë edhe e kundërta”, shtoi ai.

Por, një shqetësim më i menjëhershëm për presidentin ukrainas, shkruan “The Wall Street Journal”, është të sigurojë një rrugë të qartë drejt anëtarësimit të vendit në NATO, në samitin që do të mbahet në Vilnius të Lituanisë, në korrik.

“Nëse nuk marrim një sinjal në Vilnius, mendoj se nuk ka kuptim që Ukraina të marrë pjesë në këtë samit”, tha ai.

Përsa i përket Kinës, Zelensky shpreson se Pekini nuk do të donte t’i shihte njerëzit të vdisnin.

“Nëse je i madh, ky është kuptimi i madhështisë kombëtare. Kjo nuk është një pikturë apo muze, është një luftë e vërtetë dhe e përgjakshme”, tha ai. /atsh