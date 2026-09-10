Zelensky ka shpëtuar për qime?!

Rrugës për në Norvegji, droni gati sa nuk godet aeroplanin që mbante presidentin ukraunas
Aeroplani që mbante presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky nga Moldavia në Norvegji iu afrua në distancë goditjeje një droni të martën, raportoi AFP. Kryeministri norvegjez Jonas Gahr Store foli për incidentin e rëndë të sigurisë të mërkurën.
Zelensky dhe delegacioni i tij po udhëtonin për në Norvegji për të marrë pjesë në funeralin e Mbretit Harald V, i cili vdiq në gusht në moshën 89 vjeç. Ishte gjatë fluturimit për në Norvegji që ndodhi një incident që, sipas kryeministrit norvegjez, mund të kishte pasur pasoja të rënda.
Store tha se incidenti ndodhi gjatë nisjes së aeroplanit nga Moldavia. Aeroplani që mbante delegacionin ukrainas ishte shumë afër dronit, aq afër sa pothuajse u përplas. Kryeministri norvegjez tha se ishte informuar për incidentin nga autoritetet përkatëse dhe se rasti ishte nën hetim.
Deri më tani, nuk ka informacion se kush po e fluturonte dronin ose kujt i përkiste. Gjithashtu nuk është njoftuar se çfarë lloj droni ishte, në çfarë lartësie po fluturonte, ose saktësisht sa larg ishte nga aeroplani që mbante presidentin ukrainas. Store e përshkroi incidentin si shumë shqetësues dhe theksoi rrezikun që dronët paraqesin për trafikun ajror civil kur janë në afërsi të aeroplanit.
Nuk dihet ende nëse incidenti ndikoi në vazhdimin e udhëtimit të presidentit ukrainas në Norvegji. Rrethanat shtesë duhet të dihen pasi autoritetet përkatëse të përfundojnë hetimin. Zelenski mbërriti në Norvegji për të marrë pjesë në funeralin e Mbretit Harald V, i cili pas 35 vitesh në fron u varros në mauzoleun mbretëror në kështjellën Akershus në Oslo. Në funeral morën pjesë anëtarë të shumtë të familjeve mbretërore evropiane dhe burrështetas të tjerë të huaj. /tesheshi