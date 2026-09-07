Zelensky pret që lufta të vazhdojë edhe gjatë dimrit

Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, ka thënë se pret që lufta me Rusinë të vazhdojë edhe gjatë dimrit, pas një raundi bisedimesh me të dërguarit kryesorë të Donald Trumpit që e zhvilloi të dielën në Kiev.
Bisedimet përfunduan pa ndonjë njoftim për përparim të madh, pasi emisarët amerikanë, Steve Witkoff dhe Jared Kushner, udhëtuan për herë të parë në Ukrainë që kur Rusia nisi pushtimin e plotë të Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Një ditë më parë, të dy kishin zhvilluar bisedime me presidentin rus, Vladimir Putin në Moskë.
Witkoff tha se ishte “i inkurajuar” nga ajo që i quajti bisedime “thelbësore” dhe të rëndësishme në Kiev.
Zelensky theksoi se dëshironte një paqe të drejtë, pa asnjë mundësi për një agresion të ri nga Rusia. Pas bisedimeve të së dielës, të cilat zgjatën disa orë dhe u mbajtën me dyer të mbyllura, Zelensky u tha gazetarëve se ranë dakord që zyrtarë nga Ukraina, Evropa dhe Amerika të takohen në të ardhmen e afërt për t’i vazhduar diskutimet.
“Jemi të bindur se këtu do të ketë një zgjidhje të mirë”, tha Witkoff, duke shtuar se negociatorët kishin “bërë shumë përparim në Moskë”, duke iu referuar diskutimeve të tyre me palë ruse të shtunën.
Zelensky theksoi se nëse lufta vazhdon gjatë dimrit – “që kështu duket për momentin” – Ukraina do të ketë nevojë për mbrojtje ajrore dhe mbështetje energjetike.
Kur u pyet për bisedimet në Moskë, Kushner tha se ekipi amerikan “kaloi nëpër shumë prej ideve që deri më tani nuk kishin funksionuar” dhe “u përpoq të mendonte” se cilët elementë nevojiten për një “paqe të qëndrueshme”.
“Ishte një dialog shumë i mirë. Ai [Putini] bëri shumë pyetje, ne bëmë shumë pyetje”, tha Kushner.
Witkoff tha se të dërguarit u takuan fillimisht me Putinin pasi “u duhej të dëgjonin se ku qëndronte ai”, duke shtuar se ekipi amerikan “bëri shumë përparim në Moskë”.
Të dërguarit amerikanë udhëtuan drejt Kievit me tren pasi fluturuan për në Poloni. Zelensky u tha mediave se nuk ishte e mundur që ata të ulnin avionin e tyre, pavarësisht përgatitjeve.
Zelensky priti Witkoff dhe Jared Kushner në Katedralen e Shën Sofisë në Kiev, pranë vendit ku një dron rus goditi selinë e Shërbimit të Sigurisë të Ukrainës të premten.
Gjatë natës, forcat ruse dhe ukrainase vazhduan të shkëmbenin sulme, ndërsa Ukraina konfirmoi se kishte goditur një rafineri nafte, një fushë ajrore dhe dy sisteme të mbrojtjes ajrore.
Ministria e Mbrojtjes e Ukrainës tha se kishte shënjestruar rafinerinë e naftës në Ryazan, e cila furnizon Ushtrinë ruse, si dhe një fushë ajrore në Rostov-on-Don.
Më herët, Forcat Ajrore të Ukrainës raportuan se Rusia e kishte sulmuar Ukrainën me 108 dronë me rreze të gjatë veprimi dhe raketa të vogla lundruese.
Mbrojtja ajrore e vendit rrëzoi 82 dronë dhe gjashtë raketa, por 11 zona u goditën, ndërsa mbetje ranë në shtatë zona të tjera.
Të dyja palët kanë dhënë deklarata përgjithësisht pozitive, pa hyrë në detaje.
Këshilltari i Putinit, Yuri Ushakov, i përshkroi bisedimet si “konstruktive, jashtëzakonisht të sinqerta”.
Ushakov gjithashtu tha se “u vu në dukje përparimi i prekshëm i Ushtrisë ruse në zonën e luftimeve” dhe se u pranua se bisedimet duhej të trajtonin “shkaqet rrënjësore të konfliktit”.
Pavarësisht përshkallëzimit të sulmeve me raketa dhe dronë nga Rusia ndaj qyteteve ukrainase, përfshirë Kievin, forcat tokësore ruse kanë bërë përparime shumë të ngadalta gjatë pjesës më të madhe të konfliktit, duke pësuar humbje të jashtëzakonshme. Rusia ende kontrollon rreth një të pestën e territorit ukrainas – zona që i pushtoi në vitin 2022.