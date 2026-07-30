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Zelenskyy: Të dhënat paraprake tregojnë se Rusia përdori raketë balistike të Koresë së Veriut për të goditur Ukrainën

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy pretendoi të enjten se informacionet paraprake tregojnë se Rusia përdori një raketë balistike të Koresë së Veriut në sulmin e fundit ndaj Ukrainës, transmeton Anadolu.

Në një deklaratë në Telegram, Zelenskyy tha se ekspertët ende po shqyrtojnë raketën e përdorur në sulmin ndaj fshatit Radushne, por gjetjet fillestare tregojnë për një armë të prodhuar nga Koreja e Veriut.

“Të dhënat tona paraprake tregojnë se kjo ishte raketë balistike e Koresë së Veriut. Sigurisht, do të ketë ekzaminime të mëtejshme dhe gjithçka do të verifikohet”, tha ai.

Ai tha se përdorimi i raketës së pretenduar tregon rritjen e bashkëpunimit ushtarak mes Moskës dhe Phenianit, duke akuzuar Korenë e Veriut se po furnizon Rusinë me raketa dhe personel.

Zelenskyy tha se prioriteti i Ukrainës mbetet sigurimi i raketave shtesë për mbrojtjen ajrore, veçanërisht interceptorëve për sistemet Patriot, si dhe municioneve për sistemet e tjera të mbrojtjes ajrore të furnizuara nga Perëndimi.

“Gjëja më e rëndësishme nuk është vetëm simpatia dhe jo vetëm dënimi, por raketat për mbrojtjen ajrore”, tha Zelenskyy.

Rusia dhe Koreja e Veriut kanë zgjeruar lidhjet ushtarake vitet e fundit, por Moska thotë se Ukraina nuk ka të drejtë ta kritikojë Rusinë për përdorimin e armëve të huaja, pasi Kievi po lufton pothuajse ekskluzivisht me armatime të huaja.

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