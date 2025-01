​Zëvendës-sekretari amerikan takohet me Osmanin

Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani është takuar me zëvendës-sekretarin e Shtetit Amerikan për Menaxhimin dhe Resurset, Richard R. Verma.

Osmani dhe Verma pas takimit nuk janë deklaruar për media.

Sipas një njoftimi nga Departamenti Amerikan i Shtetit (DASH), zëvendës-sekretari i Shtetit për Menaxhimin dhe Burimet i SHBA-së, Richard R. Verma do të qëndrojë për vizitë zyrtare në Shqipëri, Kosovë dhe Serbi nga 7 deri më 11 janar, i cili do të trajtojë çështje të rëndësishme në secilin prej vendeve që do të vizitojë.

Në Kosovë thuhet se ai do të diskutojë për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë përmes dialogut të lehtësuar nga BE-ja.