Zëvendësuesit e kripës mund të ulin rrezikun e hipertensionit, zbulon një studim i ri

Zëvendësimi i kripës me zëvendësues të llojit që përmbajnë më pak natrium mund të zvogëlojë ndjeshëm rrezikun e zhvillimit të hipertensionit tek të moshuarit me presion normal të gjakut.

Marrja e tepërt e natriumit – një përbërës kryesor i kripës – lidhet drejtpërdrejt me hipertensionin. Sa më i lartë të jetë marrja ditore e kripës, aq më e lartë është presioni sistolik i gjakut, shkruan Health News.

Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH), kohët e fundit ka bërë thirrje për “përpjekje masive” për të reduktuar marrjen globale të natriumit për të trajtuar hipertensionin si faktorin kryesor të rrezikut për sëmundjet kardiovaskulare dhe vdekshmërinë.

Një studim i ri i botuar në Gazetën e Kolegjit Amerikan të Kardiologjisë shqyrtoi marrëdhënien midis zëvendësuesve të kripës dhe presionit të gjakut.

Studimi ekzaminoi 611 pjesëmarrës 55 vjeç e sipër, të cilët u ndanë në dy grupe: 313 pjesëmarrës zëvendësuan kripën e zakonshme me zëvendësuesit e kripës (me më pak natrium) dhe 298 pjesëmarrës vazhduan përdorimin e kripës së zakonshme.

Të gjithë pjesëmarrësit kishin presion normal të gjakut <140/90 mmHg dhe nuk përdornin medikamente për hipertensionin në fillim të studimit. Pas një ndjekjeje dyvjeçare, incidenca e hipertensionit ishte 11.7 për 100 njerëz-vite në pjesëmarrësit në grupin e zëvendësuesve të kripës dhe 24.3 për 100 njerëz-vite në pjesëmarrësit që konsumonin kripë të rregullt. Njerëzit që përdornin zëvendësuesin e kripës kishin 40% më pak gjasa për të zhvilluar hipertension në krahasim me ata në grupin e kripës së zakonshme. “Rezultatet tona tregojnë një përparim emocionues në ruajtjen e presionit të gjakut që ofron një mënyrë për njerëzit për të mbrojtur shëndetin e tyre dhe për të minimizuar potencialin për rreziqet kardiovaskulare, të gjitha duke qenë në gjendje të shijojnë përfitimet e shtimit të shijes në vaktet e tyre të preferuara”, tha Dr. Yangfeng Wu autori kryesor i studimit dhe drejtor ekzekutiv i Institutit të Kërkimeve Klinike të Universitetit të Pekinit. Marrja e kripës në SHBA është shumë e lartë Trupat tanë kërkojnë një sasi të vogël natriumi për të ruajtur funksionin e nervave dhe muskujve, si dhe ekuilibrin e lëngjeve. Amerikanët konsumojnë mesatarisht 3,500 mg natrium në ditë, duke tejkaluar kufirin prej 2,300 mg të rekomanduar nga Shoqata Amerikane e Zemrës. Ulni marrjen tuaj të natriumit duke ndjekur këshillat nga Qendrat për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC): – Blini perime të freskëta, të ngrira ose të konservuara pa kripë apo salcë të shtuar. – Zgjidhni ushqime të paketuara të etiketuara me “natrium të ulët”, “natrium të reduktuar” ose “pa kripë të shtuar”. – Bleni shpendë të freskët, peshk, mish pa dhjamë në vend të mishit të përpunuar, të kripur, të tymosur dhe të tjerë të përpunuar. – Kur gatuani, përdorni kripa alternative si hudhra, lëng agrumesh, erëza pa kripë. – Kur darkoni jashtë, zgjidhni një vakt me pak natrium dhe kërkoni që vaktit tuaj të mos shtohet kripë. Hipertensioni është i lidhur me sëmundjet e zemrës, sulmin në zemër, goditjen në tru dhe gjendje të tjera të rënda shëndetësore. Prandaj, është thelbësore të ndërmerren hapa për të reduktuar faktorët e rrezikut.