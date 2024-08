“Zgjatimet e organizatës te’rroriste PKK në Irak kërcënojnë sigurinë e vendit”

Akademikët që punojnë në Administratën rajonale kurde në veri të Irakut thonë se organizata terroriste PKK dhe zgjatimet e saj po dëmtojnë sigurinë e vendit.

Akademikët vlerësuan për Anadolu problemet e shkaktuara nga prania e organizatës terroriste PKK në vend dhe vendimin e qeverisë qendrore të Irakut për të ndaluar aktivitetet e të ashtuquajturave parti politike të lidhura me organizatën terroriste.

Akademiku Abdurrahman Shengali nga Universiteti Nevruz që gjendet në qytetin Duhok të Irakut tha: “PKK ka kryer aktivitete ushtarake dhe ka marrë mbështetje logjistike në rajonin e Kurdistanit dhe kufirin me Irakun për më shumë se 40 vjet. Po sulmon pjesë të ndryshme të Turqisë dhe Rajonit të Kurdistanit dhe po bën plane për sulme të reja”.

Sipas tij, kjo situatë është e paligjshme dhe e papranueshme sipas ligjit ndërkombëtar, duke treguar se është një sulm ndaj Administratës rajonale kurde të Irakut dhe Irakut.

– “PKK ka shembur ekonominë e rajonit”

“Që nga viti 1991, aktivitetet e PKK-së kanë qenë kryesisht brenda kufijve të Rajonit të Kurdistanit. Duhet të vendoset një kufi për këto sulme tani”, tha Shengali duke shtuar:

“PKK ka shembur ekonominë e rajonit. PKK shkaktoi evakuimin e qindra fshatrave dhe njerëzit nuk mund të kryejnë veprimtari bujqësore dhe të jetojnë atje. PKK ka krijuar organizata të lidhura veten me emra të ndryshëm në Irak, Siri, Turqi dhe Iran. Pavarësisht se në cilin vend është, askush nuk do të pranojë një strukturë që kundërshton shtetin e themeluar. Sepse përbën një kërcënim për sigurinë e shtetit. Kjo është ajo që po ndodh aktualisht në Irak dhe në rajonin e Kurdistanit. Ata kanë krijuar struktura të lidhura me veten me emra të ndryshëm dhe kryejnë tërësisht politikat e tyre. Situata në Shengal (Sinjar) është shkaktuar nga kjo. Strukturat atje përbëjnë një pengesë për jetën e përditshme, rindërtimin dhe rivitalizimin e Sinjar”.

Ai vlerësoi ndalimin e aktiviteteve të të ashtuquajturave parti që janë të lidhura me PKK, pasi këto përbëjnë një rrezik të madh.

“Ky vendim i marrë në Irak do t’i pengojë ata të marrin pjesë në procesin politik. Ndalimi i tyre do të bëjë që procesi politik të ecë më mirë. Gjatë 32 viteve të fundit, PKK-ja nuk ka kontribuar aspak për përfitim të Rajonit të Kurdistanit dhe kurdët. Përkundrazi, ka qenë gjithmonë një kërcënim, ka kryer sulme terroriste kundër liderëve partiakë, ka djegur tregje dhe ka penguar jetesën e njerëzve të rajonit”, shtoi më tej Shengali.

– “Me këto hapa, Iraku ua bllokoi rrugën këtyre strukturave për të kryer veprimtari ushtarake dhe politike”

Akademiku Sami Rekani pranë Fakultetit të Shkencave Politike të Universitetit të Duhokut, nga ana tjetër, vlerësoi se “Iraku ka vendosur që grupet e drejtuara dhe të mbështetura nga jashtë vendit nuk mund të kryejnë veprimtari ushtarake apo politike dhe kjo është e ndaluar”.

Duke thënë se projektet e bashkëpunimit ekonomik të realizuara ndërmjet Türkiyes dhe Irakut në resurset ujore dhe fusha të ngjashme i forcojnë edhe marrëveshjet e sigurisë, Rekani theksoi se Iraku duhet të ndërmarrë disa hapa për të reduktuar çështjet që përbëjnë kërcënim për Turqinë në kuadër të marrëveshjeve të arritura.

“Me këto hapa, Iraku ua bllokoi rrugën këtyre strukturave për të kryer veprimtari ushtarake dhe politike. Operacioni Kthetra-Kyçi (Pençe-Kilit) i Turqisë është gjithashtu pjesë e marrëveshjes së arritur midis Turqisë dhe Irakut. Operacioni gjithashtu ushtron presion mbi praninë e PKK/YPG-së në Siri. Ky proces vazhdon, por edhe SHBA-të mbështesin PKK/YPG-në”, shtoi Rekani.