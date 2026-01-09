Zgjedhjet e 28 dhjetorit, këta janë 15 deputetët e LDK-së

Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) ka siguruar përfaqësimin e saj në Kuvendin e Kosovës me 126,102 vota ose 13.23%.
Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku prin listën e deputetëve më të votuar me 88,445 vota, pas tij vjen Hykmete Bajrami me 57,153 vota, ndërsa Ukë Rugova dhe Avdullah Hoti kanë siguruar përkrahje të fuqishme me mbi 40 mijë vota secili.
Lista e plotë:
LUMIR ABDIXHIKU 88,445 Vota
HYKMETE BAJRAMI 57,153 Vota
UKË RUGOVA 49,605 Vota
AVDULLAH HOTI 44,550 Vota
DOARSA KICA XHELILI 44,110 Vota
KUJTIM SHALA 41,080 Vota
ANTON QUNI 31,899 Vota
ARMEND ZEMAJ 28,803 Vota
LUTFI HAZIRI 26,614 Vota
JEHONA LUSHAKU SADRIU 21,485 Vota
JANINA YMERI 20,508 Vota
BESIAN MUSTAFA 19,391 Vota
ADELINA THAQI META 18,282 Vota
FADIL HADERGJONAJ 17,750 Vota
ERMAL SADIKU 17,645 Vota.