Zgjedhjet e 28 dhjetorit, këta janë 15 deputetët e LDK-së

Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) ka siguruar përfaqësimin e saj në Kuvendin e Kosovës me 126,102 vota ose 13.23%.

Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku prin listën e deputetëve më të votuar me 88,445 vota, pas tij vjen Hykmete Bajrami me 57,153 vota, ndërsa Ukë Rugova dhe Avdullah Hoti kanë siguruar përkrahje të fuqishme me mbi 40 mijë vota secili.

Lista e plotë:

LUMIR ABDIXHIKU 88,445 Vota

HYKMETE BAJRAMI 57,153 Vota

UKË RUGOVA 49,605 Vota

AVDULLAH HOTI 44,550 Vota

DOARSA KICA XHELILI 44,110 Vota

KUJTIM SHALA 41,080 Vota

ANTON QUNI 31,899 Vota

ARMEND ZEMAJ 28,803 Vota

LUTFI HAZIRI 26,614 Vota

JEHONA LUSHAKU SADRIU 21,485 Vota

JANINA YMERI 20,508 Vota

BESIAN MUSTAFA 19,391 Vota

ADELINA THAQI META 18,282 Vota

FADIL HADERGJONAJ 17,750 Vota

ERMAL SADIKU 17,645 Vota.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI