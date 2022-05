ZRRE pezullon vendimin për faturat e shtrenjta të rrymës

Zyra e Rregullatorit për Energji e ka anuluar vendimin për shtrenjtimin e faturave të energjisë elektrike pas një mbledhjeje të jashtëzakonshme të mbajtur të premten mbrëma.

Kështu është bërë e ditur nga vetë ZRRE-ja me anë të një komunikate për media, pas vendimit të Gjykatës së Apelit, e cila e pa si të jashtëligjshme.

“ZRRE më datë 18 maj 2022, ka pranuar nga Gjykata e Apelit Aktvendimin AA.nr. 364/2022 me të cilin, Gjykata ka refuzuar ankesën e ZRRE-së dhe ka vërtetuar Aktvendimin e Gjykatës Themelore për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit për tarifat me pakicë të energjisë elektrike, të aprovuar nga ZRRE, derisa Gjykata të vendosë me vendim përfundimtar gjyqësor, përkitazi me padinë e paditëses”, u bë e ditur në komunikatë.

“Si pasojë e gjendjes së krijuar, Bordi i ZRRE-së me datë 20 maj 2022, në Seancën e jashtëzakonshme, ka nxjerr vendim, me të cilin shtyhet ekzekutimi i Vendimit V_1489_2022 i datës 08.02.2022, sipas Aktvendimit AA.nr.364/2022 të Gjykatës së Apelit”, përfundon njoftimi i ZRRE-së.