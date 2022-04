10 gjërat që një fëmijë me autizëm dëshiron t’ju thotë (Nuk duhet t’i harroni kurrë)

Ne shpesh nxitohemi për të bërë gjykime mbi atë që ne perceptojmë se po ndodh, kur fëmijët sillen në një mënyrë që tërheq vëmendjen – por kur një fëmijë me autizëm po lufton për të përballuar botën, gjëja e fundit që ka nevojë janë kritikat tona.

Këto janë 10 gjërat që një fëmijë me çrregullime të spektrit autik, do të donte që ju t’i dinit:

1. Më shikoni për atë që jam

Ashtu si ju, unë kam shumë aftësi dhe aftësi të ndryshme, si dhe gjëra që i shoh të vështira. Vetëm se kam autizëm nuk do të thotë se jam njëlloj si të gjithë të tjerët me autizëm. Dashuria dhe pranimi nga familja, miqtë dhe të gjithë rreth meje është mënyra më e mirë për të më ndihmuar të rritem dhe të lulëzoj.

2. Unë dëgjoj, shoh dhe ndiej botën ndryshe nga ju

Kam disa zhurma, erë, shije ose drita shqetësuese, të frikshme apo edhe të dhimbshme fizikisht. Prekja mund të më mbingarkojë dhe mund të mos më pëlqejnë përqafimet. Por unë mund të përjetoj detaje që ju mund t’i humbisni – që unë mund t’i shijoj dhe t’i shoh qesharake ose emocionuese – kështu që ejani dhe ndani këto gjëra me mua.

3. Unë dua miq, ashtu si gjithë të tjerët

Por sjellja ime shoqërore mund të duket ndryshe nga sjellja e njerëzve të tjerë. Për mua, komunikimi dhe ndërveprimi nuk janë vetëm përmes fjalëve. Disa fëmijë me autizëm nuk përdorin gjuhë të folur dhe nuk komunikojnë në mënyra joverbale. Kjo mund të përfshijë marrjen e dorës tuaj drejt objektit që unë dua, ose shikimin e diçkaje me interes – kështu që më shikoni dhe mësoni gjuhën time.

4. Sjellja ime është mënyra ime e komunikimit

Nëse nuk mund të flas ose të shpreh mendimet dhe ndjenjat e mia, unë mund të bëhem shumë i irrituar, i trishtuar dhe i zemëruar. Njerëzit e shohin sjelljen time si të vështirë, të keqe ose të qëllimshme – por ka të ngjarë të jetë mënyra ime e komunikimit. Mos i përkeqësoni këto shpërthime, më ndihmoni të them atë që dua.

5. Ndërveproni me mua në mënyra që unë mund t’i kuptoj

Ngadalëso dhe më jep kohë. Ji i qartë për ato që thua dhe më jep mundësinë të reagoj – duhen deri në 10-15 sekonda që unë të përpunoj ato që thua. Njihuni me interesat e mia dhe mënyrat e mia të komunikimit. Dhe lejo që interesat e mia të frymëzojnë komunikimin tënd me mua. Më jep hapësirë ??dhe kohë për t’u përgjigjur. Kur të mësoni të dëgjoni me të gjitha shqisat tuaja do të kuptoni se sa shumë kam për të thënë.

6. Unë jetoj këtu dhe tani

Unë jo gjithmonë e kuptoj tablonë më të madhe, kështu që të kuptuarit e gjërave në kontekst mund të jetë e vështirë për mua. Më tregoni fotografi dhe më tregoni se çfarë të pres dhe unë mund të bashkohem shumë më lehtë.

7. Jam i shqetësuar dhe shqetësohem shumë

Kjo sepse kam vështirësi për të kuptuar botën dhe për të komunikuar mendimet dhe nevojat e mia. Mënyra se si e shoh, dëgjoj ose ndiej botën mund të jetë e dhimbshme dhe bota mund të jetë një vend i frikshëm dhe konfuz për mua. Kur diçka ndodh ose ndryshon papritmas, unë mund të panikosem. Njerëzit mund të mendojnë se jam budalla por jam vërtet i/e frikësuar.

8. Rutina është vërtet e rëndësishme për mua

Sepse kjo më bën të ndihem i/e sigurt dhe më ndihmon ta përballoj. Kjo nuk do të thotë që nuk dua të përjetoj gjëra të reja. Thjesht më duhet më shumë mbështetje për t’u bashkuar me botën. Nëse më ndihmoni, unë mund të gjej aktivitete dhe sporte që do të kënaqem dhe ju mund të kënaqeni me mua.

9. Kam nevojë për ndihmën tuaj për të kuptuar botën dhe për të mësuar

Çdo fëmijë me autizëm mund të mësojë. Thjesht duhet të merrni kohë për të kuptuar se si unë i jap kuptim botës. Të gjithë mësojnë në mënyra të ndryshme. Ndoshta do të duhet të lëviz më shumë dhe të përdor burime vizuale, por më pëlqen të arrij dhe të mësoj – është një mënyrë e shkëlqyeshme për të më ndihmuar të ndihem i sigurt.

10. Mendoni për atë që mund të bëj, jo për atë që nuk mundem

Unë jam një person i zgjuar, i shoqërueshëm, i plotë. Mund të jem më i interesuar për tema të caktuara specifike dhe të marr më shumë detaje, por ky është interesi im. Vëllai im mund të kalojë orë të tëra duke parë dhe duke luajtur futboll, shoku im mund të pëlqejë alienët, dhe mua më pëlqen të flas për videot e mia dhe të zbuloj emrat e njerëzve. Më duaj dhe puno me mua dhe shijo atë që i sjell botës.