Rritet numri i viktimave nga përmbytjet në Brazil, mbi 100 të tjerë ende të zhdukur

Përmbytjet masive në shtetin jugor të Brazilit, Rio Grande do Sul kanë vrarë të paktën 75 persona gjatë shtatë ditëve të fundit, dhe 103 të tjerë raportohen të zhdukur, thanë autoritetet lokale të dielën.

155 persona u plagosën, ndërsa dëmet detyruan më shumë se 88,000 njerëz të largoheshin nga shtëpitë e tyre. Përafërsisht 16,000 u strehuan në shkolla, gjimnaze dhe strehimore të tjera të përkohshme.

Më shumë se 800,000 njerëz janë pa furnizim me ujë, sipas agjencisë së mbrojtjes civile.

Lumi Guaiba arriti një nivel rekord prej 5.33 metrash të dielën në mëngjes, duke tejkaluar nivelet e parë gjatë një përmbytjeje historike të vitit 1941, kur lumi arriti në 4.76 metra.

Shirat e dendur janë katastrofa e katërt e tillë mjedisore në shtet në një vit, pas përmbytjeve në korrik, shtator dhe nëntor 2023 që vranë 75 njerëz.

Moti në të gjithë Amerikën e Jugut ndikohet nga fenomeni klimatik El Niño, një ngjarje periodike, e natyrshme që ngroh ujërat sipërfaqësore në rajonin e Paqësorit Ekuatorial. Në Brazil, El Niño ka shkaktuar historikisht thatësira në veri dhe reshje intensive në jug. /abcnews

