12 rregullat e Viktor Frankl për shëndetin mendor

1. Ne të gjithë kemi lirinë dhe përgjegjësinë për jetën tonë.

2. Ne të gjithë kemi vullnetin e lirë për të ndjekur kuptimin në vend të fuqisë apo kënaqësisë.

3. Jeta ka vlerë dhe kuptim të brendshëm për shkak të potencialit të saj për t’u rritur dhe për të dhënë fryte.

4. Dhimbja dhe vuajtja janë pjesë e pashmangshme e jetës.

5. E gjithë jeta përfundon me vdekje.

6. Ne të gjithë ndihemi fajtorë për gabimet tona dhe marrëdhëniet e prishura.

7. Njerëzit shpesh reagojnë ndaj dhimbjes ose zhgënjimit me agresion.

8. Njerëzit shpesh reagojnë ndaj vuajtjes me varësi.

9. Depresioni shpesh rezulton nga paaftësia e njerëzve për të përballuar realitetin e ashpër.

10. Unë mund t’i përballoj tmerret e jetës me guxim dhe besim.

11. Mund të krijoj diçka me vlerë për të mirën më të madhe.

12. Unë i vlerësoj marrëdhëniet dhe ndihem mirënjohës për të gjitha përvojat e mia.

Autor: Dr. Paul T. P. Wong

Nga: Arbër Zeka