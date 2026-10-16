19 vende dënojnë hapjen e ambasadës së Kolumbisë në Kuds

Ministrat e Jashtëm të 19 vendeve, përfshirë atë të Turqisë, dënuan sot ashpër hapjen e ambasadës së Kolumbisë në Kuds, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të përbashkët të publikuar nga Ministria e Jashtme e Turqisë, ministrat shprehën “kundërshtimin e tyre të prerë” ndaj këtij vendimi. Ata thanë se kjo lëvizje shkel rezolutat përkatëse të Këshillit të Sigurimit të OKB-së dhe minon përpjekjet ndërkombëtare për arritjen e një paqeje të drejtë dhe të qëndrueshme, të bazuar në zgjidhjen me dy shtete.
Deklarata u lëshua nga ministrat e Jashtëm të Turqisë, Algjerisë, Arabisë Saudite, Egjiptit, Indonezisë, Jemenit, Jordanisë, Katarit, Kuvajtit, Libanit, Libisë, Malajzisë, Omanit, Pakistanit, Palestinës, Sirisë, Somalisë, Sudanit dhe Xhibutit.
Ministrat riafirmuan se çdo masë apo vendim që synon ndryshimin e statusit ligjor ose historik të Kudsit të pushtuar, apo njohjen e qytetit si kryeqytet të Izraelit, “është i pavlefshëm dhe nuk ka asnjë efekt juridik”.
Ata iu referuan rezolutave 476 dhe 478 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, të miratuara në vitin 1980, të cilat kundërshtojnë përpjekjet për të ndryshuar karakterin ose statusin e Kudsit dhe u bëjnë thirrje shteteve t’i tërheqin misionet e tyre diplomatike nga qyteti.
Në deklaratë, Kudsi u cilësua si pjesë e territorit palestinez të pushtuar në vitin 1967.
Ministrat i bënë thirrje qeverisë kolumbiane që ta rishqyrtojë dhe ta anulojë vendimin, të përmbushë detyrimet e saj sipas së drejtës ndërkombëtare dhe të përmbahet nga masat që cenojnë të drejtat legjitime të popullit palestinez.
Ata përsëritën mbështetjen për të drejtën e popullit palestinez për një shtet të pavarur dhe sovran, me Kudsin Lindor si kryeqytet.