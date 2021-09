Aktualisht në Kosovë janë 20 mijë e 652 raste aktive me COVID-19.

Numri më i lartë i rasteve pozitive me COVID-19 është në Komunën e Prishtinës, me 4 mijë e 218 raste aktive me koronavirus, e pasuar nga Prizreni me 1 mijë e 721, Ferizaj me 1 mijë e 524, Podujeva me 1 mijë e 168. Numër të lartë të rasteve janë raportuar edhe në Pejë me 1 mijë e 160, Fushë Kosova me 1 mijë e 63.

Numri më i ulët i rasteve është në Komunë e Hanit të Elezit me 118 raste.

Kurse që nga 13 marsi i vitit të kaluar kur edhe u shfaqen dy rastet e para pozitive me COVID-19, në Kosovës 155 mijë e 310 qytetarë kanë rezultuar pozitivë me COVID-19. Ndërsa shkak i infektimit 2 mijë e 728 qytetarë kanë ndërruar jetë.

Për mbrojtje nga COVID-19 tashmë është edhe vaksina. Me ç’rast prej fillimit të procesit të vaksinimit në të gjitha qytetet e Kosovës janë dhënë 975 mijë e 279 doza të vaksinës, ndërsa 338 mijë e 147 qytetarë janë vaksinuar me dozën e dytë të vaksinës antiCOVD-19.