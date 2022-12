2022 në Zvicër: Viti më i nxehtë, më i thatë dhe me më shumë diell

E nxehtë, e thatë dhe me diell: 2022 në gjerësitë tona gjeografike konfirmohet si një vit rekord. “Natën e së enjtes dhe të premtes do të kemi pak reshje të dobëta, por nuk janë reshjet e borës që presin shumë drejtues të resorteve të skive për të rifilluar sezonin me qetësi”, raporton MeteoSwiss

Viti 2022 do të mbahet mend në gjerësitë tona si një vit rekord, të paktën nga pikëpamja klimatike. Ishte, në fakt, viti më i nxehtë i matur ndonjëherë në Zvicër dhe në Ticino. “Po flasim për një temperaturë mesatare vjetore 1.6 gradë më të lartë se në 30 vjetët e fundit”, shpjegon Luca Panziera nga MeteoSwiss për Ticinonews. “Dhe tashmë në tri dekadat e fundit ne kemi pasur temperatura shumë të larta për shkak të ngrohjes globale”. Jo vetëm kaq: 2022 ishte gjithashtu periudha më me diell në Zvicër që kur ekzistonin masat e diellit. Gjithashtu, “të mos harrojmë se ishte edhe një nga vitet më të thata. Dhe kombinimi i temperaturave të larta dhe reshjeve të pakta është gjithashtu rekord”, transmeton albinfo.

Një vit i nxehtë, me diell dhe i thatë dhe për fat të keq për entuziastët e sporteve dimërore, as ditët e fundit të dhjetorit nuk bëjnë përjashtim. Reshjet e ulëta dhe temperaturat shumë mbi mesataren nënkuptojnë që pistat e skive të mbuluara me borë të bollshme bëhen një kujtim i largët.

“Edhe vitin e kaluar nga fundi i dhjetorit patëm një situatë jo shumë të ndryshme, me temperatura dukshëm të larta sidomos në male”, vijon Panziera. Në fakt, natën e fundit të vitit 2021 “ne kishim regjistruar temperatura praktikisht të verës mbi 1000 metra”. Megjithatë, këtë vit “nuk po përjetojmë vlera të tilla në male, por po bëhet më e nxehtë në lartësitë më të ulëta, ku sot disa stacione shënuan 15 gradë”.