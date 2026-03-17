22 vjet nga trazirat e marsit

Më 17 mars 2004 shpërthyen protestat që më vonë do të njiheshin si Trazirat e Marsit 2004 në Kosovë. Ato zgjatën dy ditë dhe gjatë kësaj periudhe humbën jetën 20 civilë, ndërsa mbi 900 persona u plagosën, shumica prej tyre shqiptarë.
Ngjarjet nisën pas raportimeve se tre fëmijë shqiptarë ishin mbytur në lumin Ibër, duke tentuar t’i shpëtonin ndjekjes nga një grup të rinjsh serbë. Megjithatë, rrethanat e plota të kësaj tragjedie nuk u zbardhën kurrë plotësisht.
Një nga fëmijët që mbijetoi deklaroi para mediave se ata ishin ndjekur dhe, gjatë përpjekjes për t’u larguar, disa prej tyre përfunduan në lumë ku edhe u mbytën.
Të nesërmen, më 17 mars, protesta shpërthyen në shumë qytete të Kosovës dhe shpejt u shndërruan në përplasje të dhunshme.
Fillimisht, protestat kishin në shënjestër administratën e UNMIK-ut, por situata doli jashtë kontrollit.
Gjatë trazirave u dogjën shtëpi dhe kisha serbe, ndërsa në zonat me shumicë serbe u sulmuan edhe prona shqiptare. Në reagim, në Serbi u raportuan raste të djegies së disa xhamive.