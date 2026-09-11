Bota, tronditja tjetër që po vjen nga Jemeni

CNN: Oficerët iranianë, në krye të huthëve për një tjetër ngushticën strategjike
Zyrtarët amerikanë besojnë se qindra oficerë të Korpusit të Gardës Revolucionare Iraniane (IRGC) po luftojnë aktualisht në Jemen përkrah lëvizjes Huthi, duke ndihmuar në koordinimin e operacioneve që synojnë mbylljen e Ngushticës strategjike Bab al-Mandab, raportoi CNN.
Huthët jemenas të enjten pushtuan Mokha-n, një port strategjik rreth 80 km nga Ngushtica Bab al-Mandab, pas ditësh luftimesh me forcat qeveritare jemenase të mbështetura nga Arabia Saudite. Forcat Huthi lëvizën gjithashtu drejt ishullit strategjikisht të rëndësishëm Hanish.
Zhvillimi ngre perspektivën që një tjetër pikë e nxehtë detare do të vihet nën presion në të njëjtën kohë me Ngushticën e Hormuzit.
Ngushtica Bab al-Mandab lidh Detin e Kuq me Gjirin e Adenit dhe siguron një hyrje detare në Kanalin e Suezit. Kontrollimi ose mbyllja efektive e ngushticës mund t’i detyrojë anijet midis Azisë dhe Evropës të ndjekin një rrugë shumë më të gjatë rreth Afrikës.
Kapja e Mokha-s nga huthëve do t’u jepte atyre kontrollin e një prej korridoreve më të rëndësishme të transportit detar në botë.
I dërguari i OKB-së në Jemen, Hans Grundberg, paralajmëroi se avancimi përfaqësonte një “fazë të re dhe më të rrezikshme” në konflikt.
Koha është veçanërisht kritike sepse Hormuzi është tashmë nën kërcënim. Transporti detar përmes fortesës së Gjirit Persik ka rënë ndjeshëm për shkak të sulmeve SHBA-Iran ndaj cisternave dhe kërcënimeve ndaj transportit tregtar.
Presioni i njëkohshëm mbi Ngushticën e Hormuzit dhe Bab al-Mandab mund të krijojë një tronditje të paparë energjie dhe transporti detar.
Roli i Iranit
Vlerësimi i SHBA-së se qindra anëtarë të IRGC-së janë në Jemen sugjeron se lufta e Jemenit mund të përshkallëzohet në një konflikt më të gjerë.
Reuters raportoi se qeveria jemenase, burime iraniane dhe rajonale konfirmuan se Garda Revolucionare e Iranit po drejtonte drejtpërdrejt ofensivën bregdetare të huthëve. /tesheshi