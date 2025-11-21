40 vjet nga Windowsi i parë

Katër dekada më parë, 20 nëntor 1985 Microsoft lansoi Windows 1.0 të parë.
Windows u lançua si pasardhës i sistemit MS-DOS, raporton KosovaPress.
Windows 1.0 kërkonte dy disqe, 256 kilobajt memorie dhe një kartë grafike.
Nëse dëshironi të ekzekutoni disa programe në të njëjtën kohë, ju nevojitet një PC me një hard disk dhe 512 kilobajt memorie.
DOS ishte një sistem operativ pa dritare grafike. Pra, kur filloni kompjuterin tuaj, do të shfaqet një kërkesë DOS. Duhet të njihje komandat dhe t’i fute ato në mënyrë që të ekzekutosh një program ose të bësh diçka në kompjuter fare.
MC-DOS bëri një gjë në të njëjtën kohë. Për të përdorur programin e dytë, programi i parë duhej të mbyllej dhe të futej komanda për të hapur programin e dytë.
Windows 1.o u prezantua në vitin 1983, por zhvillimi i tij zgjati dy vjet.
Është dashur të merrte një emër tjetër, por quhej “Windows” për të përshkruar “dritaret” ose kornizat e kompjuterit që do të shfaqeshin në ekranin e përdoruesit. Menytë rënëse, shiritat e lëvizjes, ikonat, e bënë më të lehtë përdorimin e programit. Në fakt, ky është pararendësi i Windows që përdorim sot.
Përveç kësaj, për përdoruesit ishin në dispozicion programi i menaxhimit të skedarëve MS DOC, programe vizatimi dhe shkrimi, fletore, kalkulator, kalendar, kartë të dhënash, orë dhe lojë.
Kritikët nuk ishin të kënaqur me performancën e tij. Kundërshtimet kishin të bënin me funksionimin e sistemit kur u lansuan disa aplikacione, por edhe me promovimin e përdorimit të miushit nga Microsoft (i cili nuk ishte i pranishëm në atë kohë, të gjitha komandat futeshin duke përdorur tastierën).
Windows 2.0 e zëvendësoi atë në nëntor 1987. Megjithatë, Microsoft e mbështeti këtë version më gjatë se çdo tjetër, për 16 vjet (deri më 31 dhjetor 2001).