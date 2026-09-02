Tim Cook largohet nga posti i CEO-s së Apple pas 15 vitesh

CEO i Apple, Tim Cook, u ka dërguar një mesazh lamtumire punonjësve në ditën e fundit në krye të kompanisë, duke i cilësuar 15 vitet në këtë detyrë si “privilegjin e një jete”.
65-vjeçari do të vazhdojë të shërbejë si kryetar ekzekutiv i bordit të Apple, pasi ka drejtuar gjigantin amerikan të teknologjisë që nga marrja e detyrës pas bashkëthemeluesit Steve Jobs.
“Ky është një moment që gjithmonë e kam ditur se do të vinte një ditë, e megjithatë është ende e vështirë të besoj se ka ardhur dhe se po i shkruaj këto fjalë”, shkroi Cook në mesazhin drejtuar stafit.
“E dua këtë kompani dhe ekipin që qëndron pas saj, dhe nuk mund ta lija këtë ditë të kalonte pa ju dërguar një mesazh, për t’ju treguar se sa mirënjohës jam për gjithë dashurinë që më keni treguar, për mënyrën se si jeni përkushtuar çdo ditë dhe, mbi të gjitha, për privilegjin e një jete që ishte të shërbeja si lideri juaj”, pohoi ai.
Cook tha se po largohet nga një rol që e ka dashur shumë.
“Do të më mungojë kjo punë në mënyra që vetëm mund të filloj t’i imagjinoj, edhe pse ndihem plotësisht i qetë me vendimin tim”, shkroi ai.
Gjatë drejtimit të Cook, Apple u shndërrua në një kompani me vlerë triliona dollarë dhe prezantoi disa produkte të rëndësishme, përfshirë Apple Watch, AirPods dhe Apple Vision Pro.
John Ternus merr drejtimin
CEO-ja i ri, John Ternus, e merr zyrtarisht detyrën më 1 shtator. Ai deri tani ka shërbyer si nënkryetar i lartë për inxhinierinë e pajisjeve harduerike në Apple.
Një nga sfidat e tij të para të mëdha do të jetë drejtimi i prezantimit më të rëndësishëm të produkteve të Apple për këtë vit, që pritet të zhvillohet javën e ardhshme. Në këtë event pritet të prezantohet iPhone 18 Pro, modele të reja të Apple Watch dhe telefoni i parë i palosshëm i kompanisë.
Në mesazhin e lamtumirës, Cook vlerësoi përvojën e Ternus në fushën e harduerit, duke thënë se “pak njerëz e kuptojnë se çfarë kërkohet për të ndërtuar produkte që ndryshojnë botën, ashtu si John, dhe nuk mund të isha më i emocionuar për drejtimin e tij”.
Ternus tha se ishte “thellësisht mirënjohës” kur u njoftua si CEO i ri në prill, 25 vjet pasi iu bashkua kompanisë si pjesë e ekipit të dizajnit të produkteve.
“Pasi kam kaluar pothuajse të gjithë karrierën time në Apple, kam pasur fatin të punoj nën Steve Jobs dhe të kem Tim Cook si mentor”, tha ai.
“Jam i përulur që po marr përsipër këtë detyrë dhe premtoj të udhëheq me vlerat dhe vizionin që kanë përcaktuar këtë vend të veçantë për gjysmë shekulli.”