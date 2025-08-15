49 të vrarë në Gaza brenda 24 orëve

Të paktën 49 palestinezë, përfshirë 17 persona që prisnin ndihma, janë vrarë dhe 369 janë plagosur në sulme izraelite në Gaza gjatë 24 orëve të fundit, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së enklavës.
Dy trupa të tjerë u nxorën nga rrënojat e sulmeve të mëparshme.
Në të njëjtën periudhë, një fëmijë ka vdekur nga uria, duke e çuar në 240 numrin e viktimave nga uria, përfshirë 107 fëmijë. Që nga 7 tetori 2023, lufta e Izraelit në Gaza ka vrarë 61,827 palestinezë dhe ka plagosur 155,275 të tjerë.
Numri i atyre që kanë humbur jetën duke pritur ndihma që nga 27 maji ka arritur në 1,898 persona.