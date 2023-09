5 ushqimet që duhen hequr nga dieta e fëmijës suaj

Snacks dhe ëmbëlsira me sheqer

Të ushqyerit e fëmijëve me shumë ushqime me sheqer është një jo e rreptë dhe duhet shmangur me çdo kusht. Ushqimet, ëmbëlsirat dhe pijet me sheqer mund të shkaktojnë prishje të dhëmbëve, shtim në peshë dhe rrisin rrezikun për diabetin e tipit 2. Kur dëshironi diçka të ëmbël, mund të shkoni përpara për opsione më të shëndetshme si ushqime me drithëra të plota, fruta të freskëta ose kos.

Ushqimet e përpunuara

Konservuesit, aditivët artificialë, natriumi i tepërt dhe yndyrnat e dëmshme gjenden zakonisht në ushqimet shumë të përpunuara. Këto ushqime janë të mangëta në lëndë ushqyese të rëndësishme dhe mund të bëhen shkak për obezitet, vështirësi kardiake dhe shqetësime të tjera shëndetësore. Në vend të kësaj, zgjidhni ushqime të shëndetshme, të përpunuara minimalisht, si drithërat, proteinat pa yndyrë dhe perimet e freskëta, për t’i siguruar fëmijës tuaj lëndët ushqyese që i nevojiten për të lulëzuar.

Drithërat e mëngjesit me sheqer

Shumë drithëra komerciale të mëngjesit të synuara për fëmijët janë të ngarkuara me sheqer shtesë dhe shije artificiale. Këto drithëra mund të rezultojnë në rritje dhe rënie të mprehta të sheqerit në gjak, të cilat mund të shkaktojnë rënie të energjisë dhe mund të ndikojnë negativisht në nivelet e përqendrimit. Zgjidhni drithërat e plota me pak ose aspak sheqer të shtuar, ose bëni një mëngjes të plotë me tërshërë, fruta dhe arra.

Ushqimet e skuqura

Ushqimet e skuqura zakonisht janë të pasura me kalori dhe yndyrna të dëmshme trans. Marrja e rregullt e këtyre mund të rrisë rrezikun e sëmundjeve të zemrës, obezitetit dhe çështjeve të tjera shëndetësore tek fëmija juaj. Në vend të kësaj, piqni ushqimin në skarë për të ruajtur përmbajtjen e tij ushqyese dhe për të zvogëluar marrjen e yndyrave të ngopura të dëmshme.

Soda dhe pijet

Pijet me gz, lëngjet e frutave dhe pijet me aromë nuk kanë vlera ushqyese dhe janë të larta në kalori boshe. Për të përmirësuar hidratimin tek fëmijët dhe për të reduktuar marrjen e tyre të sheqerit, inkurajojini ata të pinë ujë, qumësht ose ujë me aromë natyrale.