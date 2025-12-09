7 arsye pse duhet të shtojmë kanellë në ushqimet tona

Kanella konsiderohej një erëz luksoze në Evropë gjatë Mesjetës. Arabët e transportuan atë përmes rrugëve të vështira tokësore dhe vetëm njerëzit e pasur kishin mundësi ta blinin. Sot, kanella mund të gjendet pothuajse në çdo kuzhinë. Ajo mund të përmirësojë gjendjen e lëkurës tuaj, por jo vetëm.
Ja se si mund të përfitoni nga kanella dhe të jeni më të shëndetshëm.
Mund të pakësojë aknet – Kanella ka veti antimikrobike që janë të dobishme për trajtimin e akneve. Ajo mund të shkatërrojë bakteret dhe kërpudhat që shkaktojnë njolla. Është gjithashtu një burim i shkëlqyeshëm i antioksidantëve të fuqishëm.
Parandalon shenjat e plakjes – Radikalet e lira mund të kontribuojë gjithashtu në plakjen e lëkurës. Antioksidantët në kanellë ngadalësojnë këtë proces duke mbrojtur qelizat nga dëmtimi. Kanella mund të nxisë edhe prodhimin e kolagjenit.
E bën lëkurën të duket më e njëtrajtshme – Kanella rrit qarkullimin, duke sjellë gjak dhe oksigjen në lëkurë. Ajo përmban një kimikat që zvogëlon ose ngushton indet e trupit. Mund të bëjë që lëkura të duket më e butë dhe më e njëtrajtshme, si dhe mund të përmirësojë gjendjen e saj nga brenda dhe jashtë.
Ka veti anti-inflamatore – Inflamacioni ndihmon trupin të luftojë viruset dhe të riparojë dëmtimin e indeve. Por nëse drejtohet kundër indeve të trupit tuaj, mund të bëhet e rrezikshme. Studimet kanë treguar se kanella ka anti-inflamator dhe mund edhe të lehtësojë ënjtjet.
Mund të ulë rrezikun e sëmundjeve së zemrës – Sipas studimit, shtimi i kanellës në dietën tuaj mund ta mbajë zemrën të shëndetshme. Në studim, minjtë që u ushqyen me një dietë të pasur me yndyrë dhe kanellë për 12 javë fituan më pak peshë sesa minjtë që konsumuan ushqime të yndyrshme pa kanellë. Një dietë e pasur me yndyrë mund të çojë në sëmundje të zemrës dhe shtimi i kanellës në ushqim mund të ndihmojë në kompensimin e këtij rreziku.
Ndihmon në humbjen e peshës – Kanella është e pasur me fibra. Ju bën të ndiheni të ngopur dhe ju ndihmon të luftoni dëshirën për të ngrënë. Gjithashtu rrit metabolizmin, sepse trupi përdor më shumë energji për të përpunuar kanellën, sesa bën për ushqimet e tjera.
Përmirëson kujtesën – Kanella mund të ndihmojë në uljen e stresit të qelizave të trurit. Ajo gjithashtu stimulon plasticitetin e hipokampës, një pjesë e trurit e lidhur me kujtesën.