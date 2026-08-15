A do përfshihet Egjipti në Marrëveshjen e Mekës? Vjen përgjigja nga Erdogan…

Pjesë të një interviste për Al Jazeera-n që do të transmetohet të dielën
Mundësia që Egjipti t’i bashkohet paktit të ri të përbashkët të mbrojtjes të nënshkruar nga Turqia, Arabia Saudite dhe Pakistani u la e hapur nga Erdogan, i cili deklaroi gjithashtu se ka marrë një premtim nga Donald Trump për luftëtarët F-35 dhe tani po pret që ai të zbatohet.
Në mënyrë specifike, në një intervistë me Al Jazeera-n, e cila do të transmetohet të dielën në mbrëmje, presidenti turk e përshkroi anëtarësimin e Kajros në pakt si “të mundshëm”, duke sqaruar se marrëveshja mbetet e hapur për shtetet e tjera.
“Pjesëmarrja e Egjiptit është e mundur”
Erdogan tha se Marrëveshja e Përbashkët e Mbrojtjes së Mekës parashikon që shtetet pjesëmarrëse në të do të ndërmarrin veprime të përbashkëta në rast se njëra prej tyre sulmohet nga jashtë.
“Kjo marrëveshje i dërgoi një mesazh të rëndësishëm botës”, tha ai, duke shtuar se pjesëmarrja e Egjiptit është një nga opsionet e mundshme për zgjerimin e saj të ardhshëm.
I ashtuquajturi “Pakti i Mekës” u nënshkrua të premten e kaluar në qytetin e shenjtë të Arabisë Saudite nga Erdogan, Princi i Kurorës Saudite Mohammed bin Salman dhe Kryeministri pakistanez Shehbaz Sharif.
“Kam marrë një premtim nga Trump në lidhje me F-35”
Ai gjithashtu bëri një referencë të veçantë për çështjen e avionëve luftarakë amerikanë F-35, duke deklaruar se ka marrë një premtim përkatës nga presidenti amerikan dhe tani po pret që ai të përmbushet.
Turqia u përjashtua nga programi shumëkombësh F-35 në vitin 2019, pasi mori sistemin rus të mbrojtjes ajrore S-400. Uashingtoni ka argumentuar se prania e sistemit rus mund të kompromentojë teknologjitë e ndjeshme të avionëve luftarakë të fshehtë.
Gjatë samitit të NATO-s në Ankara muajin e kaluar, Trump, i shoqëruar nga Erdogan, tha se administrata e tij do të hiqte sanksionet CAATSA të vendosura ndaj Turqisë në dhjetor 2020 për blerjen e S-400.
Presidenti amerikan kishte thënë gjithashtu se kthimi i Turqisë në programin F-35 ishte një opsion që administrata e tij “me siguri do ta merrte në konsideratë”.
Megjithatë, një shitje e mundshme e avionëve luftarakë Ankarasë vazhdon të përballet me rezistencë në Kongres. Në të njëjtën kohë, një ligj i miratuar në vitin 2020 ndalon Pentagonin të transferojë avionë F-35 në Turqi për sa kohë që vendi mban sistemin S-400.
Prioritet për hapjen e Ngushticës së Hormuzit
Në intervistën e tij, Erdogan iu referua gjithashtu tensioneve rreth Ngushticës së Hormuzit, si dhe luftërave në Siri, Gaza dhe Liban.
Presidenti turk deklaroi se rihapja e Ngushticës së Hormuzit është një përparësi për Ankaranë, duke argumentuar se vazhdimi i bllokadës nuk i shërben interesave të askujt.
Në të njëjtën kohë, ai i atribuoi Katarit një rol të rëndësishëm në përpjekjet e ndërmjetësimit për t’i dhënë fund konflikteve në rajon.
“Ne nuk do t’i lëmë fqinjët tanë vetëm”
Lidhur me Sirinë, Erdogan u zotua se Turqia do të bënte gjithçka që mundte për të mbështetur stabilitetin në vend, ndërsa njoftoi se planifikonte ta vizitonte atë.
Duke iu referuar kurdëve të Sirisë, ai tha se edhe ata do të kishin një “pjesë në paqe dhe stabilitet”.
Lidhur me Gazën, presidenti turk theksoi se vendi i tij “nuk mund ta lërë Gazën vetëm” dhe do të bëjë gjithçka që është e nevojshme për ta mbështetur atë. Ai gjithashtu argumentoi se Hamasi po i përmbush angazhimet e tij me mirëbesim, ndërsa Izraeli vazhdon luftën.
Lidhur me Libanin, Erdogan tha se sulmet e vazhdueshme izraelite janë një shqetësim serioz për Ankaranë. Ai tha se gjatë vizitës së fundit të Trump në Turqi, ai ngriti me presidentin e SHBA-së nevojën për t’i dhënë fund luftës në Liban, duke theksuar rolin që Uashingtoni mund të luajë. /tesheshi