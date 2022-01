​A e dini se cilat vetura kanë më shumë defekte në Evropë

Një studim i madh evropian i besueshmërisë së makinave dhe kënaqësisë së klientit ka dhënë rezultate interesante dhe një sërë surprizash.

Sondazhi u krye nga Test Aankoop, një organizatë belge për mbrojtjen e konsumatorëve, dhe përfshiu më shumë se 60.000 pronarë veturash nga Belgjika, Franca, Italia, Spanja dhe Portugalia.

Siç pritej, shumica e defekteve kanë të bëjnë me energjinë elektrike, ose 17%. Kjo vlen për sistemet që lidhen me funksionimin e baterive, dritave, dritareve dhe mbylljes qendrore. Nuk dihet nëse këto dështime përfshijnë probleme me infotainment, i cili është një nga shkaqet më të zakonshme të pakënaqësisë së pronarëve në hulumtimet e kryera nga organizata të tjera si JD Power dhe të ngjashme.

Në 13% të rasteve, burimi i problemit janë frenat dhe vetëm në vendin e tretë janë problemet e shkaktuara nga mosfunksionimi i motorit, qoftë benzinë apo naftë.

Ashtu si në teste të tjera të panumërta, veturat Lexus kanë më pak probleme. Gjatë periudhës së garancisë, vetëm 6% e makinave të kësaj marke duhej të servisoheshin. Lexus ishte gjithashtu më i miri në dy sondazhet e mëparshme, 2020 dhe 2018. Pasohet nga Subaru, Toyota, Mitsubishi dhe Kia në vendin e pestë. Marka evropiane e renditur më mirë nuk është nga premiumi gjerman, është Seat spanjoll.

Markat më jo të besueshme janë tre premiumet dhe prodhuesit e makinave elektrike. Këto janë Jaguar, Land Rover, Alfa Romeo dhe Tesla si markat e pozicionuara më keq me vetëm 60% të veturave që nuk iu nënshtruan shërbimit të hershëm.

Paradoksi absolut është kënaqësia e klientit. Edhe pse veturat e Tesla-s janë provuar të jenë më të pabesueshmet, pronarët e tyre janë gjithashtu më të kënaqurit. Rreth 91% e tyre janë të kënaqur me veturën. Për shembull, me Lexus-in më të besueshëm, 89% e pronarëve shprehën kënaqësinë me zgjedhjen. Pronarët e Chevrolet, Fiat dhe Lance janë më të pakënaqurit.

Markat e automjeteve (besueshmëria dhe kënaqësia e klientit, shprehur në përqindje)