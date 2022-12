Shumë hulumtime të fundit janë marrë me çështjen se a e rrit oreksin përdorimi i ëmbëltuesve me pak kalori

A e rrit oreksin përdorimi i rregullt i ëmbëltuesve me pak kalori?

Të dhënat aktuale shkencore nuk e përkrahin këtë teori që ekspozimi i rregullt ndaj ëmbëltueseve është e përgjithësuar, por me ëmbëlsira pa kalori, çon deri në rritje të apetitit dhe/apo konsumimi i ushqimit dhe i pijeve me sheqer të ëmbëlsuar.

Atë që e kanë treguar studimet është që ekspozimi i rregullt çon deri në ngopje.

Për këtë arsye, ekspozimi ndaj shijes së ëmbël nga produktet dietike me sasi të vogla sheqeri, përkatësisht me ëmbëltues me pak kalori, mund jo vetëm të ulë shpenzimin e sheqernave të lira, por mund edhe të plotësojë dëshirën për ëmbëlsirë nga burime të tjera.

Ëmbëltuesit me kalori të ulët përmbajnë shumë pak kalori. Përjashtimi i vetëm është aspartami, i cili është “praktikisht” pa kalori. Nëse marrim parasysh se ëmbëltuesit me kalori të ulët nuk japin asnjë energji, është e pamundur që në mënyrë të pavarur të shkaktojnë shtim në peshë.

Disa studime të ndryshme tregojnë se pesha e trupit mund të reduktohet duke konsumuar ëmbëltues. Studimet kanë treguar se subjektet që konsumojnë pije dietike në vend të pijeve joalkoolike të ëmbla të pasura me sheqer të bardhë mund të humbin peshë edhe më efektivisht sesa ata që pinë vetëm ujë.

Gjithashtu, studime të shumta kanë treguar se përdorimi i ëmbëltuesve me pak kalori shoqërohet me uljen e dëshirës për ëmbëlsira.