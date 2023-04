A është e dobishme të konsumoni erëza gjatë verës?

Gjatë muajve të verës, shumë erëza përdoren për të përmirësuar shijet e frutave dhe perimeve të stinës. Pijet freskuese të verës si limonada ose çaji i ftohtë mund të rriten me shtimin e xhenxhefilit ose nenexhikut. Disa erëza si nenexhiku, qimnon, kardamom dhe shafran i Indisë dihet se kanë veti ftohëse dhe zakonisht përdoren në verë për të ndihmuar në mposhtjen e të nxehtit.

Xhenxhefili

Kjo erëz është përdorur si një kurë natyrale për një sërë problemesh shëndetësore. Xhenxhefili ofron një sërë përfitimesh terapeutike, duke e bërë atë një vakt kryesor gjatë gjithë vitit. Mund të mos e kuptojmë, por përfshirja e xhenxhefilit në dietën tuaj në baza të rregullta mund të ofrojë një sërë avantazhesh shëndetësore. Dihet se është një burim i pasur i vitaminave, manganit dhe bakrit. Ndërsa është i bollshëm me veti, shumë prej tij nuk rekomandohet gjatë verës.

Hudhra

Qoftë në çdo stinë, hudhra është një element kryesor në çdo familje. Shtimi i pak hudhër në ushqimin tuaj mund të përmirësojë shijen. Për shkak të përparësive të shumta shëndetësore, shumica e njerëzve fillojnë t’ju rekomandojnë ta hani këtë superushqim gjatë gjithë dimrit. Por a është mirë të kemi edhe më shumë verëra? Sipas dietologut, hudhra duhet të konsumohet në dimër pasi gjeneron nxehtësi brenda trupit tonë. Mund të shkaktojë gjithashtu erë të keqe të gojës, fluks acidi dhe gjakderdhje. Prandaj, është më mirë nëse e kufizoni konsumin në muajt e nxehtë.

Shafrani i Indisë

Shafrani i Indisë ka një fuqi të ngrohtë dhe, i marrë në sasi të mëdha gjatë verës, mund të çojë në çrregullime shëndetësore. Ashtu si erëzat e tjera, edhe kjo duhet të përdoret me moderim. Gjithashtu, nuk mund të neglizhoni përfitimet e erëzave. Pijet e ngrohta me bazë shafran i Indisë janë mjaft të njohura gjatë dimrit për të ndërtuar imunitet. Prandaj, në verë, provoni të bëni një pije të freskët me erëza që do t’ju ndihmojë gjithashtu të relaksoheni dhe të freskoheni.

Piperi i zi

Së fundi, por jo më pak e rëndësishmja, piperi i zi dihet se lufton kollën dhe ftohjen, ndihmon në humbjen e peshës, redukton inflamacionin, etj. Por ndërsa rekomandohet gjatë dimrit, në verë mund të shkaktojë skuqje dhe disa njerëz mund të mos jenë në gjendje të përballojë nxehtësinë që sjell në ushqim. Prandaj, mendoni para se të zgjidhni t’u shërbeni mysafirëve ose familjes tuaj një pjatë me piper të zi.